Un error en la web de Vitrasa impide ver los horarios en tiempo real desde el sábado

Utilizar el transporte público ha sido un poco más difícil en Vigo en los últimos días. Desde el sábado la página web de Vitrasa arroja un error cada vez que se intentan consultar los tiempos reales de paso por cada parada. La incidencia afecta tanto a los dispositivos móviles como ordenadores, indicando un aviso de «No disponible» en el panel de las próximas salidas de cada una de ellas.

Error en la página web de Vitrasa en la información de horarios en cada parada / Vitrasa

Aunque la página web es el recurso más rápido y conocido para calcular las rutas en el bus urbano de la ciudad, existen otras alternativas. La concesionaria municipal cuenta con su propia app en la que siguen funcionando con normalidad los GTFS relativos a la posición de los bueses, al igual que en la web de planificación de rutas del Concello lanzada en mayo de 2024 con el Vigo Vertical o los carriles bici.

También la aplicación de Moovit, que desde hace unos años cuenta con numerosos anuncios y tiene una información más desactualizada, era otra de las opciones. No obstante, la mayor parte de los usuarios no disponen de estas aplicaciones en sus móviles, obligando a desplazarse en muchos casos a las propias paradas para escanear los códigos QR o consultar los paneles de paso.

Google Maps, todavía a la espera

Esta incidencia vuelve a poner de relieve una de las principales carencias del bus urbano de Vigo, al ser junto con Elche la única de las 20 mayores ciudades de españa cuyo servicio no aparece en Google Maps. Durante el pasado año urbes como Vitoria, Pamplona y Gijón se integraron en una plataforma donde también está, desde hace años, A Coruña.

El pasado 26 de agosto el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, aseguró a FARO tras una visita a las cocheras de Camposancos que Vitrasa aparecería en dicho motor «la próxima semana», aunque la implementación completa podría ser más gradual al exigir incorporar todas las rutas, paradas y vehículos. Sin embargo, más de cuatro meses después todavía no ha sido posible esa inclusión. En los pliegos de la nueva concesión, que deberá estar en funcionamiento en el segundo semestre de 2026, se exigen medidas como esta además del pago con el móvi.

Esta redacción se ha puesto en contacto con Vitrasa para confirmar la incidencia y conocer cuándo se podría solventar, sin que por el momento haya habido una respuesta oficial al respecto.