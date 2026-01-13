Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómica«Hijo en apuros» VigoComprar piso en VigoNominaciones Goya 2026Multa I.C.O.N.Abusos Julio IglesiasPresos San Simón
instagramlinkedin

Una deuda económica deja un joven apuñalado en Rosalía de Castro

La Policía Local detuvo al veinteañero por un delito de lesiones agravadas

Actuación de la Policía Local, en imagen de archivo

Actuación de la Policía Local, en imagen de archivo / Pablo Hernández Gamarra

Elena Villanueva

Efectivos de la Policía Local de Vigo detuvieron a primera hora de la mañana de hoy a un joven al que atribuyen un presunto delito de lesiones agravadas tras haber apuñalado con un arma blanca a otro en el abdomen.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 08.00 horas de la mañana en calle Rosalía de Castro. La sala del 092 de la Policía Local recibió a esta hora una aviso de una reyerta entre cuatro personas.Tras personarse los agentes municipales y tras varias averiguaciones terminaron localizando en un punto próximo a un hostal a un joven con una herida de arma blanca. Tenía una herida punzante en el abdomen provocada por una navaja así como varios hematomas en cara y cuerpo. Fuentes policiales apuntan a una posible deuda económica como causa de la pelea.

Noticias relacionadas y más

Tras la localización del presunto autor, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de lesiones agravadas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents