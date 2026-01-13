Una deuda económica deja un joven apuñalado en Rosalía de Castro
La Policía Local detuvo al veinteañero por un delito de lesiones agravadas
Efectivos de la Policía Local de Vigo detuvieron a primera hora de la mañana de hoy a un joven al que atribuyen un presunto delito de lesiones agravadas tras haber apuñalado con un arma blanca a otro en el abdomen.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 08.00 horas de la mañana en calle Rosalía de Castro. La sala del 092 de la Policía Local recibió a esta hora una aviso de una reyerta entre cuatro personas.Tras personarse los agentes municipales y tras varias averiguaciones terminaron localizando en un punto próximo a un hostal a un joven con una herida de arma blanca. Tenía una herida punzante en el abdomen provocada por una navaja así como varios hematomas en cara y cuerpo. Fuentes policiales apuntan a una posible deuda económica como causa de la pelea.
Tras la localización del presunto autor, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de lesiones agravadas.
