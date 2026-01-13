Una deuda económica deja un joven apuñalado en Rosalía de Castro

Efectivos de la Policía Local de Vigo detuvieron a primera hora de la mañana de hoy a un joven al que atribuyen un presunto delito de lesiones agravadas tras haber apuñalado con un arma blanca a otro en el abdomen.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 08.00 horas de la mañana en calle Rosalía de Castro. La sala del 092 de la Policía Local recibió a esta hora una aviso de una reyerta entre cuatro personas.Tras personarse los agentes municipales y tras varias averiguaciones terminaron localizando en un punto próximo a un hostal a un joven con una herida de arma blanca. Tenía una herida punzante en el abdomen provocada por una navaja así como varios hematomas en cara y cuerpo. Fuentes policiales apuntan a una posible deuda económica como causa de la pelea.

Tras la localización del presunto autor, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de lesiones agravadas.