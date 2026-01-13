Detenido un joven por robo con violencia, estafa, daños materiales y amenazas cometidos en dos cafeterías de Vigo

Un joven de 28 años ha sido detenido este martes después de cometer presuntamente varios delitos en sendas cafeterías de Vigo.

A las 18.40 horas, la jefatura de la Policía Local recibió un aviso sobre unos hechos delictivos que se estarían cometiendo en el número 166 de la calle Gran Vía, en una cafetería.

El hombre se habría ido del local sin pagar varias consumiciones, después de increpar a los clientes y abofetear al camarero a quien le robó el datáfono. Minutos después, en otro establecimiento de la calle Barcelona, repetiría un patrón similar, aunque en esta ocasión, después de pedir una bebida alcohólica quisó hacer un 'simpa', no sin antes lanzar una silla del bar a un coche que estaba aparcado.

Una patrulla policial acudió a este segundo punto donde detuvo al presunto autor de los hechos, que según los agentes, mostraba una actitud agresiva, hasta el punto de que tuvo que recibir asistencia médica.

Fue detenido por los delitos de robo con violencia, daños, estafa y amenazas.