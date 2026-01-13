Desarticulado desde Vigo un entramado de explotación laboral que a captaba sus víctimas en una app de citas

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la UCRIF de la Comisaría de Vigo-Redondela, han llevado a cabo una investigación que ha permitido identificar y proteger a varias víctimas de explotación laboral. La actuación policial se inició tras la denuncia de una mujer extranjera que manifestó haber sido captada mediante una aplicación de citas. Según relató, un varón le ofreció vivienda y trabajo en España a cambio de mantener una relación sentimental. La víctima, en situación administrativa irregular y con una grave precariedad económica, aceptó el ofrecimiento. Una vez en territorio español, fue sometida a condiciones laborales abusivas.

Durante la investigación, los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, localizaron a otras víctimas, hasta un total de cuatro, que habían sido incorporadas a la plantilla de varios establecimientos de alimentación gestionados por el investigado en Vigo. Estas personas residían en almacenes habilitados como viviendas, en condiciones mínimas de habitabilidad, y trabajaban además de forma irregular. Sus jornadas se extendían desde las 04:30 hasta las 21:00 horas, de lunes a sábado, además de la mañana del domingo, percibiendo un salario aproximado de seiscientos euros que, en ocasiones, ni siquiera llegaban a cobrar.

El responsable de los establecimientos empleaba también a otros ciudadanos extranjeros en situación irregular, detectados previamente por la Inspección de Trabajo. A algunos de ellos les ofrecía alojamiento en los propios almacenes de los comercios, previo pago de un alquiler. Aunque el investigado dirigía de facto los negocios, ninguno de los locales figuraba a su nombre, sino a nombre de familiares directos, como su exmujer y su hijo, quienes también están siendo investigados por su presunta participación en los hechos.

Investigación aún en marcha y canales de denuncia

Toda la información recabada ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial, y la investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar todas las responsabilidades. La Policía Nacional, en coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo, mantiene intensificadas las inspecciones en centros de trabajo para detectar y combatir cualquier forma de explotación laboral, reafirmando su compromiso con la protección de las víctimas y la persecución de estas conductas delictivas.

La Policía Nacional recuerda la importancia de facilitar información, incluso de manera anónima, a través de los diferentes canales de participación ciudadana como el teléfono 900 10 50 90 de atención a víctimas de trata y el correo electrónico trata@policia.es para detectar víctimas de explotación y poder auxiliarlas.