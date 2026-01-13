Denuncian el colapso en el servicio de Oftalmología de Vigo con hasta dos horas de espera

Nuevo «embudo» en el área sanitaria de Vigo. La federación de Saúde de la CIG ha denunciado este martes un nuevo colapso en el servicio de Oftalmología del hospital Meixoeiro con «decenas de pacientes acumulándose en los pasillos de una unidad que registró retrasos de más de dos horas en la atención», según señalan.

La secretaria comarcal de esta división, Pilar Rodríguez, lamentó la situación que atraviesa el servicio ya que «es evidente que quedó pequeño hace años» hasta el punto de que las esperas oscilan entre los 12 y 24 meses. Desde el sindicato denuncian que la situación está repercutiendo sobre las personas adscritas a esta unidad, algo ya trasladado en varias ocasiones a la gerencia hospitalaria.

Pérez recuerda que la dirección se comprometió a analizar las necesidades de este servicio en lo relativo a los espacios físicos y el personal para . «Pero pasan los meses y todo sigue igual, incluso las nuevas máquinas con las que se cuenta y podrían mejorar la situación permanecen cerradas en una sala sin utilizar», denuncia.

Reapertura de camas

Desde la central nacionalista exigen medidas urgentes para acabar con una situación que «se está cronificando» y que afecta tanto al personal sanitario como a los ciudadanos que utilizan los servicios públicos. Esta misma semana ya se reabrieron otras 15 camas en el mismo complejo hospitalario del Meixoeiro para aliviar la presión asistencial y no suspender operaciones.