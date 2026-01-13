Condenada a dos años de prisión la administradora de una sociedad por fraude a Hacienda en Vigo

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a dos años de prisión a la administradora de una sociedad por intentar eludir el cobro de deudas con la Agencia Tributaria mediante la venta de su único inmueble, en un delito de frustración de la ejecución.

Según la sentencia, la acusada vendió una vivienda situada en Gondomar por 210.000 euros en julio de 2015, después de que la Agencia Tributaria iniciara y le notificara un expediente de derivación de responsabilidad tributaria por deudas y sanciones vinculadas al Impuesto de Sociedades de 2011 y 2012. El tribunal considera probado que la operación se realizó con el ánimo de sustraer el bien a la actuación ejecutiva de la AEAT.

La Audiencia subraya que, una vez canceladas cargas hipotecarias y gastos, la acusada obtuvo un neto de 86.898,37 euros, cobrado en metálico por ventanilla mediante dos cheques bancarios, sin que destinara ese dinero a saldar sus obligaciones tributarias y sin que se haya podido acreditar el destino de esos fondos. Los magistrados rechazan la justificación ofrecida por la condenada, al entender que la documentación aportada no prueba que el importe se empleara en otras deudas. Además de la pena de cárcel, la Audiencia le impone una multa de 16 meses con cuota diaria de seis euros (2.880 euros) y el pago de una indemnización a la Agencia Tributaria por 86.898,37 euros, cantidad sobre la que se aplicarán intereses hasta su completo abono.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).