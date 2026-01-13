Cinco extranjeros detenidos tras la incautación de 200 kilos en el puerto de Vigo

Nuevo golpe a la introducción de cocaína a través del puerto de Vigo. En esta ocasión la cantidad incautada alcanza los 200 kilos.

Al parecer los agentes de la unidades Greco y Udyco de la Policía Nacional en Vigo y del Servicio de Vigilancia Aduanera llevaban días esperando el alijo, que finalmente llegó este lunes a bordo de uno de los buques portaconedores que cubren la ruta de exportación de la fruta desde Sudamérica.

Entre los pocos detalles que han trascendido hasta el momento indican que hay cinco detenidos, todos extranjeros, y al menos tres tendrián origen albanés, el mismo de la banda desmantelada el año pasado tras intentar introducir 1.250 kilos de cocaína por el puerto de Vigo.

Esta operación contra el narcotráfico ha estado coordinada por la Fiscalía Antidroga de Pontevedra y el juzgado de Instrucción 8 de Vigo.