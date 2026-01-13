El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera

La emblemática antigua sede institucional del RC Celta en Praza de España (Vigo) ya tiene nuevo propietario. Una empresa extranjera ha adquirido el histórico chalé situado entre la plaza y el Castelo do Castro, en una operación inmobiliaria 'prime' que ha sido estructurada por la firma 247 Real Estate, según informó este martes Treintayseis (El Español).

De acuerdo con la información publicada por este medio, el inmueble -que el club utilizó como sede hasta 2018- había estado anunciado en Idealista desde el verano de 2025 a un precio de 3,85 millones de euros, y finalmente habría encontrado comprador. Un pazo de 1946, casi 1.000 m² y parcela de más de 2.600 m²

El edificio, descrito como un pazo, se construyó en 1946 y se atribuye al arquitecto Antonio Cominges Tapias. Se trata de una propiedad de cuatro plantas, con 983 m² construidos, 14 habitaciones, seis baños y garaje cubierto para dos coches. En el exterior, dispone de un jardín de más de 2.600 m².

Por sus dimensiones y distribución, el inmueble se presentaba como apto para usos como residencia de lujo o incluso sede corporativa, aunque la operación se habría cerrado sin que trascienda el destino final ni la identidad del comprador.

El responsable de 247 Real Estate, Andrés Lorenzo, vincula este tipo de movimientos al tirón del mercado de alto nivel: “Cada vez más compradores internacionales buscan territorios que ofrezcan calidad, patrimonio y calidad de vida”, afirma en declaraciones a El Español.

Un inmueble ligado a la memoria celeste

El chalé fue durante años un lugar reconocible para el celtismo: albergó la sede institucional del club entre 2003 y 2018, antes del traslado a la sede de Príncipe.

Rossi fue uno de los últimos jugadores del Celta que fue presentado oficialmente en la antigua sede del Celta, un chalé que hoy está a la venta. (Foto de archivo. Agosto 2016) / R. C. Celta

En 2024, el inmueble también fue noticia por desprendimientos en el muro perimetral que obligaron a acordonar la zona. Con el cierre de esta operación, Vigo suma una nueva compraventa destacada en el segmento 'prime', en un enclave privilegiado de la ciudad y con una carga simbólica añadida para el entorno del club celeste.