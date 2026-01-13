Caballero defiende que muchos parques infantiles «están en contacto con la naturaleza»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, arremetió contra un estudio sobre los parques infantiles de la ciudad cuyo resumen fue publicado hoy por FARO. El regidor negó de forma tajante que la ciudad carezca de parques en contacto con la naturaleza y defendió que la urbe cuenta con «más de 100 parques infantiles, 16 macroparques infantiles y 72 parques biosaludables».

Aseguró que «un número importantísimo de los parques infantiles de Vigo están en contacto con la naturaleza» y admitió que existen parques en zonas sin espacios verdes, pero lo achacó al crecimiento urbano del pasado: «Esta ciudad se hizo para la especulación y ahora estamos reformando y metiendo el verde en todas partes».

Subrayó que los parques deben estar donde viven los niños. «No los vamos a hacer a cinco kilómetros de sus casas», afirmó, a la vez que justificó la presencia de áreas infantiles en el centro urbano. En ese contexto, anunció de nuevo un macroparque infantil en la Praza de Portugal —habló de esta idea ya a finales de 2018— y puso en valor el de la calle Venezuela.

Caballero insistió en que el Concello está renovando la mayoría de los juegos y ampliando la red. Citó el futuro parque de Finca Matías, «seguramente, el mayor macroparque infantil de toda Galicia». «No sé quién hizo ese estudio, pero me parece un disparate inconmensurable; lo digo porque hasta me da la risa. El estudio está lleno de estupideces. Deben de estar hablando de A Coruña, porque de Vigo, desde luego, no», dijo.