Las autoescuelas de Vigo registran dos meses de espera para hacer las prácticas de conducir

El carné de conducir es un trámite que requiere dinero, flexibilidad y paciencia. Además de los aumentos puntuales del temario, los costes que siempre superan los mil euros y el tiempo que hay que dedicar al estudio, los aspirantes se enfrentan a esperas de alrededor de dos meses para comenzar las prácticas. Ya no solo hay un problema de falta de examinadores, ahora hay que armarse de paciencia para tomar el primer contacto con un coche.

El tiempo varía en función de la flexibilidad del aspirante, pero en cualquier caso la espera es consecuencia del colapso que se produce durante los meses de verano. El presidente de las autoescuelas de la provincia de Pontevedra, Alberto Bugallo, explica que el retraso se debe principalmente a que aquellos que aprueban el teórico deben ponerse a la cola de los que ya lo hicieron durante el estío. «Es una época en la que tenemos menos examinadores, pero según van avanzando los meses se va aliviando. El problema es que en Navidad repunta de nuevo porque en diciembre ocurre lo mismo», advierte.

Dentro del tedioso proceso, los que tengan total disponibilidad, tendrán más oportunidades de acceder antes a los coches. El perfil más habitual el de un joven de entre 22 y 24 años que remató los estudios y está buscando su entrada en el mundo laboral.

Falta de profesionales

Otra de las causas por las que se genera retraso es el número de centros que hay en Vigo en relación a su demanda. Durante la última década cerraron cerca de un tercio de los centros o de las aulas, en parte por las jubilaciones y la falta de relevo en el sector. «Las escuelas en nuestra provincia suelen ser negocios familiares. Muchos de los propietarios se jubilaron y otros cambiaron de profesión. Además el acceso hasta hace poco no era muy visible porque era un certificado de profesor de formación vial que emitía la DGT. Ahora está reglado a través de una FP de Movilidad Segura y Sostenible, pero llevará tiempo que los profesores se pongan a disposición para dar clase», puntualiza.

Para realizar esta formación hay que desplazarse hasta alguno de los institutos de Vilagarcía u Ourense donde la imparten. En Vigo no la hay.

Extranjeros

La imposibilidad de canjear el permiso con algunos países es otro de los motivos por los que hay colapso al inicio de las prácticas. Países como Venezuela o Cuba ponen trabas a los ciudadanos y estos deben volver a estudiar al llegar a Vigo. Según el presidente de las autoescuelas, en este sentido también se producen retrasos en la obtención del carné de autobús o camión.

En este sentido, aunque en menor medida, también influye la presencia de madrileños y catalanes que pasan aquí las vacaciones de verano y aprovechan para sacarse el permiso. Aunque aquí los retrasos son de hasta dos meses, en la capital pueden llegar a ser de medio año.