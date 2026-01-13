Apoyo del BNG a la iniciativa de Foanpas por una educación inclusiva
La propuesta reclama asegurar recursos humanos y materiales para una atención individualizada al alumnado
R.V.
Apoyo del BNG a la iniciativa promovida por la Federación Olívica de Asociaciones de Nais e Pais do Alumnado de Vigo (Foanpas) a través de una proposición no de ley de iniciativa popular, presentada en el Parlamento el pasado mes de mayo con el objetivo de garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad para todo el estudiantado, especialmente para aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo.
El texto de Foanpas cuenta con el aval de numerosas firmas ciudadanas y pone el foco en la necesidad de que la administración educativa gallega asegure los medios y los recursos humanos y materiales precisos para atender de forma individualizada a cada estudiante. La diputada del BNG Cristina Fernández Davila destaca que el apoyo de su formación «trata de visualizar e reclamar os dereitos das persoas con diversidade no ensino público, polo que para construír unha sociedade xusta e equitativa, é imprescindible que todos poidan avanzar en igualdade de condicións».
La propuesta parlamentaria insta a la Consellería de Educación a adoptar medidas concretas orientadas a garantizar que ningún estudiante quede excluido del sistema educativo general. Se reclaman, entre otras cuestiones, la provisión de apoyos individualizados y ajustes razonables, la eliminación de barreras legales o de procedimiento que puedan limitar la inclusión, el refuerzo de los recursos presupuestarios destinados a atención personalizada o la promoción de la accesibilidad universal en los centros educativos.
La iniciativa se encuentra en tramitación parlamentaria a la espera de que tenga lugar su debate y, con posterioridad, su votación.
