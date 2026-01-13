Amigas das Árbores pide a la Xunta «máis garantías reais» para el olivo del Paseo de Alfonso
Alerta de que la entidad autonómica «non afirma que o proxecto de prolongación do túnel sexa plenamente compatible coa súa conservación»
La asociación Amigas das Árbores de Vigo trasladó su preocupación por el impacto que podría tener la futura prolongación del túnel de Elduayen (obra impulsada por el Concello) en el centenario olivo del Paseo de Alfonso XII, incluido en el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras y considerado un símbolo destacado de la ciudad. El colectivo alerta de que la autorización de la Xunta de Galicia no promete de forma plena la conservación del ejemplar. Reclama «máis garantías reais».
Tras analizar el informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, la asociación subraya que se trata de una «viabilidade condicionada». «A Xunta non afirma que o proxecto sexa plenamente compatible coa conservación da oliveira; fala dunha viabilidade condicionada. Isto é un matiz moi importante que a cidadanía debe coñecer», señalan desde la entidad.
El colectivo recuerda que el olivo se encuentra en buen estado de salud, como confirman tomografías e informes científicos, fruto de la ampliación de su espacio vital y la reducción de presiones urbanas en su entorno. «Precisamente por iso, calquera intervención subterránea profunda debería ser avaliada con extrema prudencia», advierten. Amigas das Árbores también señala la falta de una conclusión clara sobre la compatibilidad del proyecto con la conservación a largo plazo en el informe de la Misión Biolóxica de Galicia (CSIC).
Un informe independiente
La asociación alerta además del riesgo de trasladar la responsabilidad a la fase posterior a la obra: «Os controis e informes a posteriori son necesarios, pero non poden substituír unha avaliación previa clara cando o dano potencial é irreversible». Por ello, reclama a la Xunta que encargue un informe independiente y pluridisciplinar que evalúe los riesgos desde la arboricultura, la hidrología, la fitopatología y la ingeniería civil, y que aplique de forma reforzada el principio de precaución.
«A oliveira da Porta do Sol non é só patrimonio de Vigo, senón de toda Galicia. A súa protección efectiva sería un exemplo de como compatibilizar infraestruturas e respecto polo patrimonio natural», concluye la asociación, que insiste en la necesidad de que cualquier modificación del proyecto minimice la afección al sistema radicular, incluso si implica replantear soluciones constructivas.
Protección al olivo desde el Concello
Como publicó FARO el pasado mes de junio, el objetivo que tiene entre ceja y ceja el Concello de Vigo en el proyecto de prolongación del túnel al encuentro con el nuevo vial del Barrio do Cura, la continuación de Torrecedeira, es proteger al máximo el olivo del Paseo de Alfonso XII, símbolo de la ciudad con una edad aproximada de 200 años. Para conseguirlo, los arquitectos responsables de esta actuación, Alfonso Penela y Pedro de la Puente Crespo, a través de la UTE Penela Capitel Humanización Paseo de Alfonso, reclamaron información a expertos que el Ayuntamiento ya tiene sobre la mesa. «Vamos a hacer lo que nos dicen para tener garantías totales con el olivo», avanzaron por entonces fuentes municipales.
En un estudio realizado por dos profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, se concreta que el proyecto de ejecución, «en fase de redacción», del que no se conocía nada hasta la fecha, señala que el olivo continuará en su posición actual, pero la escalera que conectará el Paseo de Alfonso XII con el nuevo vial a cota +34 metros ya no se situará alrededor del árbol, como estaba previsto en el proyecto básico, sino que se alejará notablemente de este. Las dimensiones de la jardinera que contendrá al olivo, cuyo terreno se mantendrá inalterado, aumentarán a unos 5,5 metros de profundidad y unos 16 metros de diámetro. Esta jardinera tendrá forma circular y quedará ligeramente descentrada respecto al tronco o eje del ejemplar.
