Peinador cierra 2025 con 1,14 millones de viajeros pese al AVE y el adiós de Ryanair
El aeropuerto de Vigo crece un 5% tras la vuelta a la normalidad en mayo
En diciembre anota 97.127 pasajeros, la cifra más alta desde 2008
Reválida superada. El aeropuerto de Vigo cerró el año 2025 alcanzando los 1.114.810 pasajeros, lo que supone una recuperación del 5,3% después de un 2024 marcado por el cierre de 25 días en mayo por obras. La cifra supone el mejor sexto dato de la serie histórica a pesar de varios condicionantes negativos que lastraron su tráfico: la implantación del AVE a Madrid, el adiós de Ryanair en la ruta de Barcelona y el tijeretazo de rutas de Air Nostrum durante el verano.
El dato definitivo ha sido dado a conocer por Aena este martes, destacando el aumento del 8,6% en las operaciones hasta alcanzar los 12.511 movimientos de llegada y salida. Además de los vuelos comerciales (9.440) destaca especialmente el auge de las mercancías, que se disparan un 34% hasta las 421 toneladas gracias al empuje de Stellantis.
Clave para ello ha sido un diciembre en el que se han sumado 97.127 pasajeros a la cuenta de la terminal, alcanzando el mejor dato para este mes desde 2008. Clave para ello han sido el tirón de las luces de Navidad y el impulso con el Imserso. De esta forma Peinador se sitúa como el 23º aeropuerto de la red de Aena y el 14º a nivel peninsular, superando a otros como Santander (1.069.390 y -2,4%) donde el Gobierno de Cantabria dedica cada año 9,7 millones de euros a subvencionar rutas. Este ejercicio, tras el fin del contrato de la conexión con Londres, Peinador operará completamente «a mercado».
Suscríbete para seguir leyendo
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Los «expulsados» de Vigo por el precio de la vivienda: «Viví en una oficina dos meses»
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años