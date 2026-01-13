Peinador cierra 2025 con 1,14 millones de viajeros pese al AVE y el adiós de Ryanair

Reválida superada. El aeropuerto de Vigo cerró el año 2025 alcanzando los 1.114.810 pasajeros, lo que supone una recuperación del 5,3% después de un 2024 marcado por el cierre de 25 días en mayo por obras. La cifra supone el mejor sexto dato de la serie histórica a pesar de varios condicionantes negativos que lastraron su tráfico: la implantación del AVE a Madrid, el adiós de Ryanair en la ruta de Barcelona y el tijeretazo de rutas de Air Nostrum durante el verano.

El dato definitivo ha sido dado a conocer por Aena este martes, destacando el aumento del 8,6% en las operaciones hasta alcanzar los 12.511 movimientos de llegada y salida. Además de los vuelos comerciales (9.440) destaca especialmente el auge de las mercancías, que se disparan un 34% hasta las 421 toneladas gracias al empuje de Stellantis.

Clave para ello ha sido un diciembre en el que se han sumado 97.127 pasajeros a la cuenta de la terminal, alcanzando el mejor dato para este mes desde 2008. Clave para ello han sido el tirón de las luces de Navidad y el impulso con el Imserso. De esta forma Peinador se sitúa como el 23º aeropuerto de la red de Aena y el 14º a nivel peninsular, superando a otros como Santander (1.069.390 y -2,4%) donde el Gobierno de Cantabria dedica cada año 9,7 millones de euros a subvencionar rutas. Este ejercicio, tras el fin del contrato de la conexión con Londres, Peinador operará completamente «a mercado».