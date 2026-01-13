¿Cuándo se unirán el transporte de ría y Vitrasa al Abono Único del Gobierno?

La falta de acuerdos y diálogo entre instituciones vuelve a dejar sin mejoras la vida de vigueses y gallegos. El Abono Único anunciado por el Ministerio de Transportes y a la venta desde este lunes 12 de enero tardará en implantarse de forma total en la movilidad de la comuidad. El título mensual de 60 euros incluye por el momento los trenes de Media Distancia, Cercanías y autobuses de Largo Recorrido de competencia estatal. En el caso de aquellos medios dependientes de gobiernos autonómicos y local era necesario un acuerdo que como mínimo no llegará hasta el mes de febrero.

Por el momento la Xunta de Galicia no ha recibido más información que la trasladada, a través de la prensa, al anunciar el proyecto «sin ningún detalle más». Ya entonces el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, mostró su disconformidad con el recelo planteado a la espera de más información. «Un proyecto de esta relevancia tiene que abordarse en la Conferencia Sectorial de Transportes y teniendo en cuenta a las comunidades para evaluar el impacto en el transporte autonómico», señalan fuentes de la Dirección Xeral de Mobilidade.

Es por ello que insistirán en ese punto en la próxima reunión de la comisión de directores generales de esta materia prevista para finales de enero. «Sin información detallada y debidamente analizada al respecto, Galicia no puede tomar decisiones», añaden las mismas fuentes, mientras recuerdan que este desplante ya ocurrió con el nuevo mapa concesional del transporte por carretera.

Más de 3 millones de viajes interurbanos al año en Vigo

En el área de Vigo los medios de transporte dependientes de la Xunta de Galicia superan los 3,5 millones de viajeros, una cifra en crecimiento desde la apertura de la nueva intermodal hace ahora tres años. Por la terminal de Urzáiz pasaron 1.933.662 viajeros en 2024, lo que supone un 9,32% más que en el ejercicio anterior, aunque incluye rutas «a mercado» como la veintena de frecuencias diarias a Oporto y otros puntos de Portugal. La estación marítima de ría añade otros 1.411.200 viajeros a Moaña y Cangas (subida del 7,74%) gracias a los descuentos, el auge turístico y la recuperación del barco los domingos en la primera.

Desde el cambio de año, los usuarios que emplean el transporte de ría con la tarjeta pagan 0,92 euros por billete para conectar Cangas con Vigo y 0,90 euros para enlazar Moaña con la ciudad olívica. Quienes no cuentan con el distintivo de transporte metropolitano abonan el precio íntegro: 2,45 euros desde Cangas y 2,40 euros desde Moaña.

El Concello defiende su modelo

La otra pata de la movilidad en Vigo y su área metropolitana parece que está aún más lejos de verse incluido en una de las medidas estrellas del Gobierno para este año. «El abono único de transporte del Ministerio nos parece estupendo pero la ciudadanía viguesa tiene la PassVigo con descuentos», reivindican fuentes municipales. En ese sentido recuerdan que pensionistas y menores de 15 años ya viajan de forma gratuita, mientras que la tarifa general para los usuarios con esa tarjeta es de 0,67 euros al asumir el Concello el 45,5% del coste. Al mismo tiempo destacan que en unos meses y gracias al nuevo contrato para el bus urbano será posible pagar desde el teléfono móvil.

En los pliegos de la misma, dados a conocer por el Concello el 30 de diciembre, se exige la posibilidad de pagar con Apple y Google Wallet, tarjetas bancarias de crédito o códigos QR como el del abono único nacional. Desde Praza do Rei también cargan contra la posible inclusión en el Transporte Metropolitano de Galicia (TMG) ya que la Xunta «pretende que Vigo le financie el transporte en una tarjeta de la Xunta pagada por el Concello», afean.