Casi 11 años de prisión por graves amenazas a jueces y abogados a través de un millar de emails

Un vigués aceptó una pena de 10 años y 10 meses de prisión por graves amenazas, injurias y acosar a varios jueces, fiscales y abogados, llegando a agredir a uno de ellos. La vista se celebró en la plaza 3 de la sección penal de los nuevos Tribunales de Instancia (nueva denominación para el Juzgado de lo Penal n⁰ 3) y se resolvió con un acuerdo de conformidad. Junto a la pena de prisión, el hombre deberá abonar también multas que suman 9.000 euros y otros 6.000 en concepto de responsabilidad civil.

Según el escrito de la Fiscalía, cuyos hechos reconoció durante la vista oral, este vigués llegó a remitir hasta un millar de correos electrónicos a magistrados y magistradas así como a varios abogados del Colegio vigués.

Este hostigamiento causó «angustia y temor» a los afectados. El hombre, según el escrito, propinó un puñetazo en la boca a un abogado y a otro lo acosó en su despacho, además de insultar y lanzar amenazas de muerte al ICA de Vigo. Incluso difundió montajes fotográficos burlescos de jueces instructores de Vigo a los que injuriaba. También tiró un biombo en la comisaría, lesionó a un agente y rompió a martillazos el portal del bufete