El Supremo reconoce el derecho a la subida salarial de personal de la UVigo

El Tribunal Supremo reconoce el derecho a la subida salarial para los contratados predoctorales, postdoctorales y a cargo de proyectos de investigación de la UVigo correspondiente a los años 2022 y 2023. El auto ratifica una sentencia previa del TSXG tras una demanda presentada por la CIG que también promovió contra las universidades de Santiago y A Coruña para eliminar esta discriminación.

Desde CIG, sindicato mayoritario en las universidades gallegas, lamentan que una vez más la UVigo optase por «prolongar un conflicto no tempo» al presentar un recurso de casación en 2023 contra la sentencia de la sala de lo Social del TSXG que finalmente se ha visto confirmada. El Supremo reconoce que la institución académica debe aplicar las subidas salariales del 1,5% y el 2,3% recogidas en los Presupuestos Generales de Estado de 2022 y 2023 para el personal empleado público con independencia de la procedencia de la financiación.

«Este auto garante que todas as subas aprobadas no futuro se teñan que aplicar de forma automática, eliminando esta discriminación por parte das universidades galeas. Así, o montante total ascende a un 9,8% desde 2022 a 2024, ao que haberá que engadirlle o 2,5% de 2025 e o 1,5% de 2026», explican desde CIG-Ensino.

La sentencia del Supremo deja claro que la decisión de la UVigo de no abonar los incrementos retributivos «é contraria a dereito, discriminatoria e, por tanto, nula» y que los tres colectivos tienen derecho a percibirlos.

Tal y como aclaró la propia UVigo ante el Alto Tribunal, la subida sí se hizo efectiva en el caso del PDI predoctoral en formación, que ya no estaría afectado por la sentencia al ver reconocido su derecho.

En todo caso, la CIG avanza que dará los pasos necesarios para intentar llegar a un acuerdo con la UVigo para hacer los pagos al personal afectado con la mayor brevedad posible. «Por outra banda, presentaranse as pertinentes denuncias nas Inspeccións de Traballo e na Seguridade Social solicitando que acorden a actualización das bases de cotización de todo o persoal afectado pola sentenza e que liquiden á Universidade de Vigo as diferenzas de cotización», detallan en su comunicado.

En la UDC, ya se alcanzó un acuerdo en 2024 para hacer los pagos a estos colectivos y no tener que acudir al juzgado. Y, en lo que respecta a la USC, la CIG está pendiente de la resolución del Supremo después de que el sindicato presentase un recurso de casación tras perder la sentencia en el TSXG.