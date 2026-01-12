El PP censura que las futuras zonas de bajas emisiones de Vigo no contemplen un mejor transporte público
«Es un sinsentido», aseguran los populares ante la falta de mejoras en la licitación del autobús urbano
R.V.
El PP de Vigo insiste en sus críticas a la gestión del gobierno municipal con las futuras zonas de bajas emisiones en el centro, Calvario y Bouzas. En esta ocasión, los populares lamentan que los futuros ámbitos restringidos no vayan acompañados de mejoras en el servicio de transporte urbano.
«Es un sinsentido», asegura el portavoz del grupo en el Concello, Miguel Martín, tildando de «sorprendente que la implantación de las ZBE no hayan merecido ni el más mínimo análisis en el expediente».
Por otro lado, el PP censura que estas zonas sigan sin fecha de entrada en vigor, lo que puede llevar al Concello a perder subvenciones del Gobierno central para subvencionar los viajes en transporte público. «El gobierno local sigue apostando por un servicio limitado», concluyen los populares.
