Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visitas al médicoVigo apaga su NavidadBrotes verdes incendios GaliciaVigo VerticalRobos viviendas VigoSevilla-Celta
instagramlinkedin

El PP censura que las futuras zonas de bajas emisiones de Vigo no contemplen un mejor transporte público

«Es un sinsentido», aseguran los populares ante la falta de mejoras en la licitación del autobús urbano

Un autobús urbano, en Camelias frente a la casa consistorial.

Un autobús urbano, en Camelias frente a la casa consistorial. / Pablo Hernández Gamarra

R.V.

Vigo

El PP de Vigo insiste en sus críticas a la gestión del gobierno municipal con las futuras zonas de bajas emisiones en el centro, Calvario y Bouzas. En esta ocasión, los populares lamentan que los futuros ámbitos restringidos no vayan acompañados de mejoras en el servicio de transporte urbano.

«Es un sinsentido», asegura el portavoz del grupo en el Concello, Miguel Martín, tildando de «sorprendente que la implantación de las ZBE no hayan merecido ni el más mínimo análisis en el expediente».

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, el PP censura que estas zonas sigan sin fecha de entrada en vigor, lo que puede llevar al Concello a perder subvenciones del Gobierno central para subvencionar los viajes en transporte público. «El gobierno local sigue apostando por un servicio limitado», concluyen los populares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
  2. Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
  3. Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
  4. Llegó el día: el Hotel Bahía cierra para emprender su ansiada metamorfosis
  5. Dos nuevos vuelos en el aeropuerto de Vigo templan un verano que amenaza con ser muy frío
  6. Corte inminente y duradero en el viaducto de la VG-20 de Vigo para avanzar en su rehabilitación
  7. Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
  8. Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán

El BNG apuesta por reconvertir la antigua estación de autobuses de Vigo en un espacio multiusos

El BNG apuesta por reconvertir la antigua estación de autobuses de Vigo en un espacio multiusos

El PP censura que las futuras zonas de bajas emisiones de Vigo no contemplen un mejor transporte público

El PP censura que las futuras zonas de bajas emisiones de Vigo no contemplen un mejor transporte público

A la venta el Abono Único de transporte: precio, medios incluidos y condiciones en Vigo y Galicia

La prueba natural que muestra la buena calidad del aire en Vigo: «Es un gran bioindicador»

La prueba natural que muestra la buena calidad del aire en Vigo: «Es un gran bioindicador»

El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»

El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»

Unas 900 personas se formaron en 2025 en el sector hostelero en la provincia: el 65% eran desempleadas

Unas 900 personas se formaron en 2025 en el sector hostelero en la provincia: el 65% eran desempleadas

El Supremo reconoce el derecho a la subida salarial de personal de la UVigo

Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados

Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados
Tracking Pixel Contents