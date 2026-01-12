El Meixoeiro reabre quince camas para no suspender operaciones

La presión por las complicaciones derivadas de las infecciones respiratorias en pacientes pluripatológicos sigue siendo elevada y el complejo hospitalario recupera su actividad normal tras la Navidad. Para permitir la realización de operaciones, el Meixoeiro reabrió hoy 15 camas. La Dirección del Área Sanitaria asegura que aún quedan otras 15 disponibles en este hospital.

Durante el parón de actividad en los quirófanos por las vacaciones, se habían empleado sus camas (cuarta planta) para ingresar a pacientes médicos. Para poder retomar las operaciones, hoy por la mañana los trasladaron a la sexta planta. La Dirección confirma que la presión es alta, aunque "habitual en esta época".

En Urgencias, según diversas fuentes, hoy amanecieron con 33 pacientes pendientes de ingreso. Algunos, esperando en camiññas por los pasillos. Y esto pese a que la demanda bajó este fin de semana a poco más de 400 visitas, cuando la media de enero estaba en 487. Se espera un nuevo problema con la huelga médica prevista el miércoles y el jueves, con la ralentización de altas y la reducción de la atención en Primaria.

Centros de salud

En Atención Primaria, CIG-Saúde denuncia esperas de entre dos y tres semanas por una cita con el médico de familia en servicios del centro de la ciudad como Pintor Colmeiro, Taboada Leal, Lavadores o Rosalía de Castro. Es un dato que también denunciaron los coordinadores de Urgencias de las diferentes áreas gallegas.

El Sergas admite "variabilidad" en las demoras de citación entre los centros de salud, pero garantiza que la espera media en Medicina de Familia y Pediatría en Atención Primaria de todo el área fue la semana pasada de 4,6 días.