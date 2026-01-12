La prueba natural que muestra la buena calidad del aire en Vigo: «Es un gran bioindicador»

Aunque vivir en una ciudad ofrece muchas ventajas en el día a día, pero no está exento de problemas. Uno de los más frecuentes es la contaminación del aire y cómo esta afecta a sus habitantes, así como las medidas que se deben tomar para controlar las emisiones.

El Hombre del Bosque (_elhombredelbosque) es un divulgador gallego que aprovecha utiliza sus redes sociales para explicar curiosidades y compartir sus conocimientos sobre las plantas y la naturaleza que nos rodea. En uno de sus últimos vídeos plantea una cuestión que habla sobre la contaminación en la ciudad olívica: «¿Cómo con tanto tráfico como en la ciudad de Vigo, que es una ciudad bastante grande, podemos decir que tenemos aire limpio?».

Como comenta en ese vídeo, «una de las ventajas de vivir en una ciudad que está en la costa es que el aire que respiramos suele ser bastante limpio». Sin embargo, esto no siempre se puede apreciar en el día a día. Para comprobar que una urbe como Vigo cuenta con bajos niveles de contaminación, el divulgador afirma que «podemos fiarnos de ciertos bioindicadores».

Un bioindicador que confirma el buen aire de Vigo

El Hombre del bosque asegura que una prueba de la buena calidad del aire en un entorno urbano son las formaciones de musgo, pero estas por sí solas no son un indicador claro más allá de confirmar la concentración de humedad en una zona.

«Lo que no hay en las ciudades es esto», comenta el divulgador mientras muestra a cámara un muro cubierto de grafitis sobre el que se pueden apreciar una gran cantidad de motas amarillas cubriendo su parte alta. «Son líquenes. Xantoria, probablemente», apunta. Se trata de un tipo de liquen que adquiere un color amarillo por la presencia de carotenos y que funciona como «un gran bioindicador».

«Nos indica que el aire es pobre en dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno... en general, que es un aire poco contaminado», explica el creador de contenido. Además, asegura que «si sabemos interpretarlo, el liquen nos dice muchas cosas».

Según explica, si la formación muestra muchas cabezas de gran tamaño, el ambiente tiene poca contaminación. Por otra parte, si se presenta como pocas motas y estas son pequeñas, el ambiente «es muy tóxico».

Como señala en el vídeo, la formación que nos muestra crece sobre un grafiti no muy antiguo y el liquen se presenta en gran cantidad, aunque no hay cabezas muy grandes. «Sabemos que están proliferando en gran cantidad y simplemente no han tenido tiempo a crecer», desarrolla el divulgador. Finaliza explicando que, gracias al viento del mar, el aire de la ciudad se renueva constantemente y se mantiene limpio.