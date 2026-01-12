El homicida que intentó matar a su exmujer en Vigo irá también a juicio por el ataque a un policía

José Manuel de Jesús Pereira, «Lalo», cometió su primer crimen el 6 de junio de 1985, cuando solo tenía 16 años. Mató a golpes y navajazos a un hombre de 51 años apodado el «viejo Tomás». Años después, el 26 de febrero de 2002, portando una escopeta de cañones recortados, disparó al que era su cuñado, Miguel S.B., «Micky», acabando con su vida. Por ambos homicidios acabaría siendo condenado. Y no serán las últimas sentencias que protagonice. El 15 de junio del pasado 2025 acuchilló supuestamente a su exesposa hasta dejarla moribunda. El juez decretó prisión provisional para él por estos hechos ocurridos en Camiño Eixón, en una zona de chabolas pegada a la carretera Clara Campoamor de Vigo. La instrucción judicial de este intento de homicidio avanza en Violencia sobre la Mujer y está a la espera de recibirse un informe de los forenses del Imelga. Pero por este mismo caso «Lalo» deberá comparecer en un segundo juicio, el que se celebrará por el ataque que cometió contra el policía nacional que lo redujo y detuvo en el monte hacia el que se escapó.

La investigación judicial del caso del agente, que se desgajó del de violencia de genero, correspondió al Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo. Y ya está completada. El magistrado emitió el pasado 26 de noviembre un auto en el que transforma las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado al considerar que los hechos «pudieran ser constitutivos presuntamente de un delito de atentado a agente de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones».

La resolución aún no es firme. El sindicato policial JUPOL se personó como acusación particular en el procedimiento en representación del policía y el abogado que lleva el caso, el penalista Alejandro Vega, presentó un recurso de reforma (que fue desestimado) y recientemente otro de apelación, que deberá resolver la Audiencia Provincial de Pontevedra, al sostener que los hechos fueron constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa. «El tipo de armas empleadas y los hechos indican que o bien tuvo intención de matar al policía o, al menos, actuó con dolo eventual: aunque no lo quisiese directamente, se representó en que eso podría suceder y le dio igual que fuese así», explica el letrado.

Provisto de armas artesanales

Los hechos ocurrieron sobre las 20.25 horas del 15 de junio y la patrulla policial de la que formaba parte el agente atacado, de la Brigada de Seguridad Ciudadana, fue una de las que se trasladó hasta el lugar tras recibirse la alerta de un posible caso de violencia de género. Una vez allí se encontraron con José Manuel de Jesús, de 56 años, quien tras apuñalar a su exmujer y dejarla muy malherida, emprendió la fuga hacia una zona con abundante maleza.

Una de las dos armas que el agresor supuestamente utilizó para atacar al policía nacional. / FdV

El agente que después sería atacado fue tras él y, al verse sorprendido, el investigado supuestamente lo atacó primero por detrás con una de las armas blancas artesanales que portaba, logrando el efectivo policial parar el golpe con la defensa extensible. Durante el ataque le llegó a cortar la tela del chaleco antibalas y, cuando el policía consiguió arrebatarle el instrumento, el agresor cogió otra arma que portaba en la parte trasera de la cintura, acometiendo con ella al agente contra el chaleco antibalas, que fue clave para que éste salvase su vida. Con todo, el funcionario policial logró arrestar al agresor, siendo después trasladado después al Hospital Álvaro Cunqueiro.

Casi cinco meses de baja laboral

El policía nacional estuvo 141 días de baja ya que, si bien las lesiones físicas fueron leves, sufrió un trastorno de estrés postraumático que cursó con sintomatología grave. El agente fue distinguido por estos hechos por la Dirección General de la Policía con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, si bien no pudo asistir a recibirla al acto oficial celebrado en octubre en Vigo ya que todavía estaba de baja, motivo por el que la medalla se le impondrá en otro que se celebrará precisamente esta semana, el jueves día 15, en la Jefatura Superior de Policía de Galicia en A Coruña. En todo caso, esta distinción ha sido recurrida por JUPOL en la vía judicial al considerar que debe ser mayor, con distintivo rojo, ya que su vida corrió serio peligro.

«Para hechos de estas características la normativa policial reconoce la medalla al menos con distintivo rojo, que es la prevista para los agentes por poner en grave riesgo la vida, ser herido en acto de servicio o haber evitado un grave daño al ciudadano como es el caso. Este individuo había intentando asesinar a su exmujer anteriormente y ese día además de llegar a apuñalarla, escondía en las proximidades una mochila con unas garrafas de gasolina. Si no llega a ser detenido podría haber provocado una masacre», afirman desde el sindicato, que añaden que la intervención policial «demuestra la confianza y la buena imagen que el ciudadano tiene de la Policía Nacional».