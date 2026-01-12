Detenido un hombre por amenazar con un cuchillo en un hospital de Vigo
La Policía Nacional arrestó este lunes a un hombre en Povisa tras presuntas amenazas con un arma blanca
Agentes de la Policía Nacional detuvieron este lunes a un hombre por presuntas amenazas con un arma blanca en el hospital Povisa de Vigo, según han confirmado a FARO fuentes conocedoras del suceso.
No se ha precisado la hora exacta del operativo, aunque, según ha podido saber este periódico, se produjo por la mañana, cerca del mediodía.
La irrupción del individuo en las instalaciones del centro sanitario generó momentos de nerviosismo entre personal y usuarios hasta la llegada de los agentes. Varios testigos relataron que el dispositivo policial situó vehículos en las distintas salidas del hospital y que vieron al hombre portar un cuchillo.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el incidente.
