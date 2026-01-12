Caballero: «La Navidad de Vigo está a siglos luz del Xacobeo»

Con el alumbrado recién desenchufado tras 57 días brillando, el alcalde, Abel Caballero, aseguró que la Navidad de Vigo «es un fenómeno turístico español que, durante dos meses, tira del turismo en toda Galicia». Añadió que se trata del «evento turístico más importante de la historia de Galicia». «A siglos luz del Camino de Santiago. A siglos luz del Xacobeo. Y lo paga todo Vigo. El tirón se produce en Vigo y es Vigo. No pagan nada la Diputación ni la Xunta. Y, al final, se benefician de los impuestos de la gente que viene. Y, sobre todo, mete el nombre de Vigo en el planeta», reflexionó el regidor.

Como dijo en el acto de apagado de las luces, destacó que esta Navidad ha sido «la más importante que hubo nunca en la ciudad». Indicó que el nivel de ocupación hotelera del sábado fue del «50%». «En condiciones normales, hubiera sido sobre el 5%. Pero, durante toda la Navidad, hubo lleno total en los hoteles. Un tirón importantísimo en los restaurantes y en las cafeterías y una afluencia muy importante en el comercio. Pero, además, y muy importante, miles y miles y miles de empleos que se crearon», dijo.

Añadió que esto supone «ingresos» para la ciudad. «Y los ingresos de la ciudad repercuten en toda la ciudad», expuso Caballero antes de poner en valor que «se disminuyeron las incomodidades». «El año que viene, más y mejor. Y eso ya es difícil», apostilló.

Las próximas fiestas serán el Entroido y la Reconquista: precisamente, se mantiene abierto hasta el sábado 24 de enero el plazo de presentación de solicitudes para instalar un puesto en el mercado ambulante de esta celebración los días 27, 28 y 29 de marzo.