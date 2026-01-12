Bouzas convoca a sus cofrades para retomar los pasos de Semana Santa siete años después

La de 2019 fue la última Semana Santa en la que procesionaron los pasos de la Cofradía del Nazareno y la Virgen Dolorosa de la Reconciliación de Bouzas. Los problemas con el párroco que había llegado al templo unos meses antes llevaron a la cofradía a dejar estas celebraciones. Ahora, con un nuevo sacerdote al frente, la parroquia trata de recuperarlas. El viernes convoca a los antiguos cofrades y a todos los interesados en unirse a una reunión para analizar la situación.

El enfrentamiento con el anterior párroco llevó al cofrade mayor, José Manuel Rodríguez, a dimitir en octubre de 2019 y la agrupación, con casi 180 cofrades (90 de ellos, porteadores) dejó de funcionar. Ahora, el nuevo párroco, Juan José González, ha mostrado su voluntad de recuperar esta tradición. Este viernes han convocado una asamblea para analizar con qué apoyo cuentan para volver a salir esta Semana Santa, siete años después.

La asamblea se celebrará en el salón parroquial el viernes, de 16 a 19.45 horas. El primer punto del orden del día será analizar la situación en la que se encuentra la Cofradía. José Manuel cuenta que, en una primera visualización en los almacenes, han visto la necesidad de reparar la luz de la urna del Cristo yacente. En el segundo punto, tratarán de escoger una nueva junta directiva y, en el tercero, se abordarán ruegos y preguntas.

El objetivo ideal sería recuperar las cuatro procesiones. La de La Borriquita están convencidos de que será posible el Domingo de Ramos porque va en carro. Para la del Jueves Santo necesitan a 14 mujeres para portar el paso de la Virgen Dolorosa y otros tantos varones para el Nazareno, aunque señalan que no habría problema en que fueran mixtos . El Viernes Santo solía salir el Santo Entierro y, luego, La Soledad. Calculan que con medio centenar de personas serían capaces.

Para los que estén pensando en animarse por primera vez este año, José Manuel explica que la cofradía dispone de algunos trajes de cofrade para prestar, aunque señala que tampoco sería un problema si no hubiera para todos, porque saldrían de calle.