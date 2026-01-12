El BNG apuesta por reconvertir la antigua estación de autobuses de Vigo en un espacio multiusos

Rechazo del BNG a la idea de derribar la antigua estación de autobuses de Vigo. Los nacionalistas entienden que la edificación debe reconvertirse en un espacio destinados a usos vecinales, culturales que disponga de aparcamiento público, reclamando a Concello y Xunta que lleguen a un acuerdo.

«É moi preocupante que pensen en demolela», destacó el portavoz del BNg, Xabier Pérez Igrexas, recordando que el barrio carece de dotaciones públicas. Censuran que tanto la administración local como la autonómica «estean nunha permanente improvisación e cambios de criterio».