Anulan una oposición de la Diputación por excluir a los «graduados»

Con la implementación del Plan Bolonia en la totalidad del sistema universitario español en el curso 2010-2011, desaparecieron las tradicionales «licenciaturas» por los «grados», equiparando los antiguos estudios a estos nuevos. Pese al tiempo que hace ya de su puesta en marcha, no todas las leyes se han actualizado a este cambio normativo, entre ellas la TRRL (Texto Refundido en materia de Régimen Local), que aborda las competencias que deben de tener los aspirantes a una plaza pública de Técnico de la Administración Local (TAG).

La Diputación de Pontevedra sacó a concurso en enero de 2025 –mediante una oposición– la convocatoria para cubrir una plaza de TAG. Entre las condiciones que debían cumplir los aspirantes se señalaba las titulaciones recogidas en el TRRL de 1986, esto es, «Grado o Licenciatura en Derecho, Económicas, Administración y Dirección de Empresas», excluyendo a todos los demás graduados de otras especialidades, en particular a los del Grado en Dirección y Gestión Pública.

Recurso

El sindicato CC OO recurrió esta decisión ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo al quedar varios aspirantes fuera. «La convocatoria recurrida ignora la realidad del Plan Bolonia, ignorando la obligada adaptación a los nuevos grados», alega.

El juzgado le ha dado la razón al «equiparar» los licenciados y graduados para acceder a plazas públicas: «Es un agravio comparativo que se le impida a los graduados en Dirección y Gestión Pública acceder a las plazas de Técnicos de la Administración General».

Interpretación del estudio

Así, el juez señala en su sentencia que, a día de hoy, «para poder comprobar si un candidato a un puesto de TAG cumple o no el requisito de titulación establecido en el desfasado pero todavía vigente artículo 169 del TRRL debe realizarse una interpretación del mismo por equivalencia con los nuevos grados».

Grado en Gestión y Dirección Pública de la UVigo

Y pone como ejemplo el plan de estudios del Grado en Gestión y Dirección Pública de la UVigo. «Ninguno de los otros grados (derecho, económicas, ciencia, política) es tan completo por si solo, ninguno ofrece una enseñanza tan especializada y adecuada para quien va a asumir las responsabilidades de un TAG en una Administración pública».

Señala que la Diputación incurrió en un agravio comparativo y «discriminación injustificada» con los graduados en el acceso a la función pública, anulando así la 3º base de la convocatoria para incluir «los títulos de grado equivalentes».