El ADN confirma que el conejo de Cíes es una población singular y de origen antiguo

El Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, en colaboración con el CIBIO (Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade do Porto), ha realizado un análisis genético de las poblaciones de conejo de Cíes, Ons y Sálvora que permite reconstruir su historia demográfica y, sobre todo, orientar su gestión con criterios distintos según el archipiélago. La principal conclusión es que el aislamiento insular ha generado una estructura genética singular en Cíes y Sálvora, lo que les otorga una relevancia específica desde el punto de vista de la conservación.

El trabajo, basado en técnicas de genética de poblaciones y en la comparación con conejos del litoral gallego, buscaba responder a una pregunta clave para un espacio protegido: si estos animales forman parte del ecosistema insular desde antiguo o si su presencia se debe a introducciones humanas recientes. En este sentido, el estudio identifica a Cíes y Sálvora como los ejemplos «más representativos» de procesos de colonización natural antigua, mientras que Ons habría sufrido una alteración antrópica significativa posterior.

Investigadora. / Parque Nacional Illas Atlánticas

Cíes: sin huella doméstica y con predominio del linaje occidental

En el caso de Cíes, los ejemplares analizados no mostraron introgresión doméstica y presentaron una composición genética con predominio del linaje occidental (algirus): 89%, la cifra más alta entre las poblaciones estudiadas, un patrón consistente con una colonización natural antigua vinculada a la separación de las islas del continente.

Los investigadores recuerdan además el papel ecológico del conejo como «ingeniero de ecosistemas», por su capacidad para modificar el suelo con madrigueras, influir en la vegetación por la herbivoría y sostener cadenas tróficas al servir de presa. Ese mismo impacto, subrayan, debe ponderarse en enclaves con flora sensible o sistemas dunares frágiles, lo que hace aún más relevante conocer su origen y dinámica poblacional. Ons: una historia distinta marcada por hibridación

Frente a Cíes, Ons arroja un resultado «radicalmente diferente»: 17 de 22 individuos analizados (un 77%) resultaron ser híbridos de doméstico y silvestre, un patrón que el estudio atribuye a liberaciones históricas documentadas de conejos domésticos en la isla y que habría alterado «profundamente» la estructura genética de la población.

Conejo de las islas Cíes. / Parque Nacional das Illas Atlánticas

Una gestión «a medida» para cada isla

El informe sostiene que estos datos aportan la base científica para aplicar estrategias diferenciadas de seguimiento y manejo en cada archipiélago, adaptadas a su «realidad evolutiva». En otras palabras: donde la población es compatible con colonización natural antigua —como Cíes y Sálvora—, la gestión debe tener en cuenta su papel ecológico y su singularidad genética; y donde existe una fuerte señal de introgresión doméstica —como Ons—, el enfoque puede requerir herramientas y objetivos distintos.

Este estudio genético sobre los conejos presentes en las Islas Cíes se realizó con el objetivo de comprender mejor el origen y la estructura de esta población y, con ello, mejorar las decisiones de conservación y manejo en el archipiélago.

El trabajo se apoya en técnicas de análisis de ADN a partir de muestras recogidas en el terreno y en el estudio de marcadores genéticos que permiten comparar individuos y estimar, entre otros aspectos, el grado de diversidad genética, la conectividad con poblaciones del litoral y la posible existencia de un grupo especialmente aislado por las condiciones insulares.

Desde el Parque Nacional explican que este tipo de herramientas ofrecen información clave para anticipar escenarios y actuar con mayor precisión: «La genética aporta una fotografía de fondo que ayuda a entender cómo se comporta una población en un espacio limitado y de alto valor ecológico», señalan fuentes del organismo gestor.

Investigador. / Parque Nacional das Illas Atlánticas

Claves para la conservación del archipiélago

La investigación se enmarca en las labores de seguimiento de fauna del parque y apunta a un objetivo práctico: disponer de datos sólidos para evaluar cómo evoluciona la población en el tiempo y cómo puede afectar —directa o indirectamente— a enclaves especialmente sensibles, como zonas de matorral, áreas de regeneración vegetal o suelos vulnerables a la erosión.

El equipo científico trabaja también con la hipótesis de que, en un entorno como Cíes, el aislamiento puede dejar huellas claras en el ADN. «En sistemas insulares, los cambios demográficos suelen reflejarse con rapidez en la variabilidad genética», apuntan desde el CIBIO, que colabora en el procesamiento y la interpretación de los resultados.

Conejo en la islas Cíes. / FDV

Recomendaciones: seguimiento y prevención

El estudio plantea la utilidad de incorporar estas técnicas al seguimiento periódico de la fauna del parque, con especial atención a dos líneas de actuación: mejorar la monitorización para detectar variaciones relevantes y reforzar la prevención ante posibles introducciones accidentales de ejemplares que alteren el equilibrio existente. «Evitar movimientos no controlados de fauna es una medida de prudencia en espacios protegidos», subrayan los investigadores.

Los responsables del Parque Nacional destacan que la colaboración con el CIBIO permite «sumar capacidad técnica» y trabajar con metodologías avanzadas para abordar un reto complejo, en el que se cruzan la conservación de la biodiversidad, la restauración de hábitats y la gestión de especies con presencia consolidada en el archipiélago.