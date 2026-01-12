Acabada la Navidad de Vigo... «empieza» la Reconquista: así será el mercado

Con la Navidad recién desenchufada, es turno para preparar la Reconquista. Ya está abierto el plazo para solicitar un puesto en el mercado tradicional de esta celebración, una de las citas más multitudinarias y emblemáticas del calendario festivo de la ciudad. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el próximo 24 de enero, según recoge la convocatoria publicada por la Asociación Vecinal y Cultural Casco Vello y el Concello de Vigo.

El mercado se celebrará los días 27, 28 y 29 de marzo, coincidiendo con los días grandes de la Festa da Reconquista, declarada de interés turístico nacional. Durante tres jornadas, el Casco Vello se transformará en una villa de principios del siglo XIX, con decenas de puestos de artesanía, alimentación y hostelería que recrearán el ambiente de la Vigo de 1809, uno de los grandes atractivos tanto para vecinos como para visitantes.

Plano del mercado de la Reconquista de Vigo 2026. / Concello de Vigo/AVV Casco Vello

La organización establece criterios claros de preferencia en la adjudicación de los puestos: tendrán prioridad las asociaciones vecinales y culturales de Vigo, seguidas de los artesanos con carta de maestría y, en tercer lugar, las empresas radicadas en el Casco Vello. Además, no se permitirá la reventa ni la venta de productos que no encajen con el espíritu histórico de la fiesta, y se realizarán controles para garantizar que lo que se ofrece al público se ajusta a lo declarado.

Los detalles del mercado

El mercado abrirá el viernes por la tarde y funcionará de forma ininterrumpida durante el sábado y el domingo, con horarios amplios y una previsión de gran afluencia de público. La representación teatral de la Reconquista, que revive la expulsión de las tropas de Napoleón, tendrá lugar el domingo a las seis de la tarde, uno de los momentos más esperados de la fiesta.

El mercado tradicional se extenderá por las calles Teófilo Llorente, Real, Joaquín Yañez, Oliva, Palma, Eduardo Chao, Méndez Núñez y Elduayen, el Paseo de Alfonso y las plazas de O Berbés, A Pedra, Almeida, Constitución, Princesa y Porta do Sol, así como por las calles interiores de ese perímetro.