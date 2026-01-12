Unas 900 personas se formaron en 2025 en el sector hostelero en la provincia: el 65% eran desempleadas

A lo largo de 2025, la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) prestó formación a cerca de 900 personas a través de los distintos programas que gestiona, tanto de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración como del Ministerio de Educación, Formación profesional y Deportes, así como otras formaciones y jornadas propias desarrolladas en los últimos doce meses.

La mayoría de las acciones formativas estuvieron dirigidas a personas desempleadas, objetivo principal de los Programas Integrados de Emprego (PIE), que atendieron a cerca de 300 personas en 2025 relacionadas con la hostelería en la provincia de Pontevedra. Entre los cursos más demandados destacaron los de manipulador de alimentos, inserción laboral y técnicas de búsqueda de empleo, así como el programa «Actívate», orientado a la presentación de proyectos.

En total, se impartieron cerca de 500 horas de formación distribuidas en 24 cursos. El departamento de empleo de la federación, en colaboración con el Servizo de Promoción de Competencias para o Emprego de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, oferta estos cursos dirigidos a distintos colectivos como paso previo a su incorporación al mercado laboral.

Habilidades transversales

Los cursos no solo están enfocados a impulsar las competencias necesarias para desempeñar un trabajo en el sector hotelero y turístico, sino también a desarrollar habilidades transversales como competencias sociolaborales, autoestima, motivación o preparación de entrevistas de trabajo.

En cuanto a las formaciones del Ministerio de Educación, Feprotur atendió 200 solicitantes, de los cuales la práctica totalidad eran personas demandantes de empleo. El perfil más numeroso fue el de mujeres de entre 30 y 54 años, que representaron aproximadamente la mitad de las personas participantes. En total, se impartieron 17 acciones formativas, con cerca de 1.000 horas de formación.

Feprotur también impartió el pasado año formación de Sensibilización Medioambiental vinculada al Quinto Colector, en la que participaron un total de 164 personas, a través de 17 jornadas de una hora de duración cada una.

«La formación es clave para nuestro sector»

Asimismo, llevó a cabo otras jornadas con cerca de 100 participantes y organizó el I Foro de Turismo de Feprotur, que reunió a otro centenar de asistentes y en el que se abordó las claves para el turismo responsable y la aplicación de la inteligencia artificial en el sector.

«Estamos muy concienciados de que la formación es clave para nuestro sector. En este primer trimestre de 2026 sigue siendo un objetivo prioritario y en lo que va de año ya empezamos a ofertar cursos de marketing gastronómico», aclara la gerente de Feprotur, Beatriz Carballido. «El turismo debe estar a la altura de las exigencias de un mercado cada vez más internacional y debemos liderar esta profesionalización. Uno de los objetivos de la federación es despertar vocaciones y contar con profesionales orgullosos de formar parte del sector».