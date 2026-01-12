2025, un punto de inflexión para las viviendas turísticas en Vigo

Por primera vez desde que en 2018 comenzaran a popularizarse y a proliferar las viviendas de uso turístico, el registro que maneja la Xunta certifica un descenso de este tipo de inmuebles en Vigo. Así, la ciudad arrancaba el presente año con un total de 2.129 pisos anotados, casi medio centenar menos que los que había el 1 de enero de 2025. La evolución choca con lo que había sucedido en los 12 meses previos, en 2024, cuando el registro autonómico se incrementó en 575 inmuebles.

El cierre de 2025 ha certificado, por tanto, un auténtico punto de inflexión para los pisos turísticos, ya que en toda la serie histórica desde 2018, el crecimiento de estos inmuebles había sido una constante, destacando varias subidas anuales de alrededor del 60%. Por el contrario, los meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado anotaron descensos, mientras que en diciembre la cifra se mantuvo inalterada.

El cambio de tendencia, que ya se vislumbraba en el primer semestre de 2025, se hizo especialmente patente a partir de verano coincidiendo con un mayor control tanto por parte del Concello como del Gobierno central. En el caso de la administración local, el nuevo PXOM incorpora varias limitaciones a los pisos turísticos, como que deben tributar como actividades económicas o contar con accesos independientes a las viviendas habituales, pero también el gobierno municipal trabaja en una ordenanza reguladora de estos inmuebles.

Mientras, desde Moncloa se ha activado la obligación de contar con un código para poder operar en el mercado, lo que parece haber desincentivado a muchos propietarios de viviendas.

De esta forma, el 2026 ha arrancando con una cifra de pisos turísticos similar a la que había en noviembre de 2024, lo que ha supuesto también que, según los datos del registro de la Xunta, las plazas en estos alojamientos que ofrece Vigo hayan bajado de la barrera de las 10.000 hasta las 9.909, lejos del récord alcanzado el pasado verano que las situaba en 11.216.

Las últimas bajadas no impiden a Vigo mantenerse como la ciudad gallega con más presencia de pisos turísticos, lo que le permite tener la ocupación turística más elevada.