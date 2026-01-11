Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UVigo explica la historia evolutiva de la vida con una serie de teatrillos de papel

Es una iniciativa del grupo de investigación Mapas Lab en colaboración con la artista, miniaturista e ilustradora Mar Delmar

La investigadora Andrea Serodio, con los cuatro teatrillos del proyecto.

R.V.

El grupo Mapas Lab acaba de presentar un nuevo proyecto divulgativo para acercar la ciencia a la sociedad. Las investigadoras Andrea Serodio y Adriana Oliver junto con la artista, miniaturista e ilustradora Mar Delmar han elaborado una colección de teatrillos de papel para explicar la historia evolutiva de la vida.

La iniciativa «Paleonautas: o teatro da vida» propone un viaje visual y evocador, combinando la divulgación científica y la creación artística. Y la idea de sus promotoras es que esta exposición rote por museos y centros culturales y educativos.

Los cuatro escenarios representan algunas de las grandes fases evolutivas de la vida en la Tierra.

«El objetivo principal es acercar la ciencia a la sociedad a través del arte, la evocación y el juego, generando una experiencia accesible, sugestiva y dirigida a públicos de todas las edades», explican las investigadoras.

Los cuatro escenarios representan algunas de las grandes fases evolutivas de la vida en la Tierra: las primeras formas de vida complejas (Fauna de Ediacara), la explosión de la vida (Burgess Shale), el esplendor de las plantas terrestres (Carbonífero), y el dominio de los dinosaurios (Jurásico), así como la aparición de mamíferos. Los teatrillos están disponibles en formato descargable en la web del proyecto.

TEMAS

