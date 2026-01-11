La UVigo explica la historia evolutiva de la vida con una serie de teatrillos de papel

El grupo Mapas Lab acaba de presentar un nuevo proyecto divulgativo para acercar la ciencia a la sociedad. Las investigadoras Andrea Serodio y Adriana Oliver junto con la artista, miniaturista e ilustradora Mar Delmar han elaborado una colección de teatrillos de papel para explicar la historia evolutiva de la vida.

La iniciativa «Paleonautas: o teatro da vida» propone un viaje visual y evocador, combinando la divulgación científica y la creación artística. Y la idea de sus promotoras es que esta exposición rote por museos y centros culturales y educativos.

Los cuatro escenarios representan algunas de las grandes fases evolutivas de la vida en la Tierra. / Duvi

«El objetivo principal es acercar la ciencia a la sociedad a través del arte, la evocación y el juego, generando una experiencia accesible, sugestiva y dirigida a públicos de todas las edades», explican las investigadoras.

Los cuatro escenarios representan algunas de las grandes fases evolutivas de la vida en la Tierra: las primeras formas de vida complejas (Fauna de Ediacara), la explosión de la vida (Burgess Shale), el esplendor de las plantas terrestres (Carbonífero), y el dominio de los dinosaurios (Jurásico), así como la aparición de mamíferos. Los teatrillos están disponibles en formato descargable en la web del proyecto.