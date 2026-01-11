La UVigo explica la historia evolutiva de la vida con una serie de teatrillos de papel
Es una iniciativa del grupo de investigación Mapas Lab en colaboración con la artista, miniaturista e ilustradora Mar Delmar
R.V.
El grupo Mapas Lab acaba de presentar un nuevo proyecto divulgativo para acercar la ciencia a la sociedad. Las investigadoras Andrea Serodio y Adriana Oliver junto con la artista, miniaturista e ilustradora Mar Delmar han elaborado una colección de teatrillos de papel para explicar la historia evolutiva de la vida.
La iniciativa «Paleonautas: o teatro da vida» propone un viaje visual y evocador, combinando la divulgación científica y la creación artística. Y la idea de sus promotoras es que esta exposición rote por museos y centros culturales y educativos.
«El objetivo principal es acercar la ciencia a la sociedad a través del arte, la evocación y el juego, generando una experiencia accesible, sugestiva y dirigida a públicos de todas las edades», explican las investigadoras.
Los cuatro escenarios representan algunas de las grandes fases evolutivas de la vida en la Tierra: las primeras formas de vida complejas (Fauna de Ediacara), la explosión de la vida (Burgess Shale), el esplendor de las plantas terrestres (Carbonífero), y el dominio de los dinosaurios (Jurásico), así como la aparición de mamíferos. Los teatrillos están disponibles en formato descargable en la web del proyecto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Llegó el día: el Hotel Bahía cierra para emprender su ansiada metamorfosis
- Dos nuevos vuelos en el aeropuerto de Vigo templan un verano que amenaza con ser muy frío
- Corte inminente y duradero en el viaducto de la VG-20 de Vigo para avanzar en su rehabilitación