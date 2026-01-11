Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retienen a un hombre con un cuchillo en pleno ataque psicótico en un edificio en Teis

Hasta cuatro dotaciones de la Policía Local acudieron al lugar de los hechos tras recibir la alerta de un vecino

En Balaídos, también se recibió un aviso por un episodio de carácter psiquiátrico

Calle Sanjurjo Badía, donde sucedieron los hechos.

Calle Sanjurjo Badía, donde sucedieron los hechos. / Google Maps

Marta Fontán

E. M.

Vecinos de un edificio de Teis vivieron esta tarde de domingo un episodio de miedo. Un hombre salió al pasillo blandiendo un cuchillo en pleno ataque psicótico.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.30 horas, concretamente en un inmueble de la calle Sanjurjo Badía.

Hasta cuatro dotaciones de la Policía Local acudieron al lugar para poder retener al varón, que finalmente fue trasladado en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro para una valoración psiquiátrica.

Minutos más tarde, sobre las 16.15 h, pero en el barrio de Balaídos, los agentes de la Local recibieron otra alerta semejante. Una mujer dio el aviso de un incidente en la vivienda relacionado con un episodio psiquiátrico de su marido, que igualmente fue llevado al centro médico para su observación.

