Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados
Los agentes de la Policía Local le dieron el alto a un conductor con el permiso suspendido en la calle Jenaro de la Fuente, pero este hizo caso omiso y emprendió una huida hasta Candeán, donde fue finalmente interceptado
Retienen a un hombre con un cuchillo en pleno ataque psicótico en un edificio en Teis
Las calles de Vigo presenciaron esta tarde-noche una persecución de película. Un conductor con el permiso suspendido emprendió una huida de unos seis kilómetros tras recibir el alto de una patrulla de la Policía Local. En su escapada, dañó dos vehículos policiales y otros tres coches estacionados.
Los hechos ocurrieron sobre las 20.30 horas de este domingo. Los agentes observaron que el hombre mantenía una conducción errática a la altura de la calle Jenaro de la Fuente, en O Calvario. Le ordenaron por ello frenar su turismo, pero, lejos de hacerlo, aceleró para escapar. Finalmente, con varias patrullas al acecho, el varón fue interceptado en Candeán.
El conductor fue detenido y su coche retirado con la grúa. Se le investiga por un delito de conducción temeraria y por dirigir su vehículo con el carné suspendido temporalmente, según han informado a FARO fuentes oficiales, que no han concretado si dio positivo en las pruebas de alcohol y drogas.
Dos contenedores quemados
En el capítulo de sucesos en la ciudad de este domingo, además de los dos casos relacionados con problemas de índole mental de esta tarde, destacan sendos incendios en dos contenedores. Uno de ellos, en el paseo de Alfonso XII, que quedó calcinado, y el otro, muy próximo, en Poboadores, menos afectado. Este percance no afectó a ningún viandante.
La cercanía de ambos tanto en tiempo como en espacio suscita que se pudo tratar de una acción intencionada.
