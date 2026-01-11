Educación, innovación social, economía, deporte y salud, entre los doctorados de la UVigo más buscados

Los programas de doctorado relacionados con la educación, la innovación social y la creatividad, la economía, el deporte y la salud son los más buscados por los estudiantes que quieren desarrollar su tesis en la Universidad de Vigo. Durante el curso 2024/25, estos títulos volvieron a registrar una demanda que duplicó e incluso triplicó el número de plazas ofertadas.

Es el caso de Ciencias de la Educación y del Comportamiento del campus de Ourense, con 44 peticiones para sus 13 pupitres disponibles, y de Creatividad e Innovación Social y Sostenible, de Pontevedra, que registró 66 solicitudes para sus 22 vacantes.

También fue elevada la demanda para cursar el doctorado en Análisis Económico y Estrategia Empresarial, adscrito a la facultad viguesa de Económicas y Empresariales. Contaba con 18 plazas y tuvo 53 solicitudes.

Justo por detrás se posicionan dos títulos adscritos a la facultad pontevedresa de Ciencias de la Educación y del Deporte. El de Educación, Deporte y Salud sumó 29 solicitudes para sus 10 plazas. Y otros 11estudiantes aspiraban a conseguir una de las 5 vacantes del doctorado en Ciencias del Deporte, Educación Física y Actividad Física y Saludable.

Otro título en el que la demanda duplicó la oferta fue el de Protección del Patrimonio Cultural que imparten las tres universidades gallegas y depende de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía. Contaba con 7 plazas y tuvo 15 peticiones. Y el de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria del campus de Ourense, con 22 pupitres, registró 32 solicitudes.

Tasa de ocupación del 74,8%

En total, durante el curso 24/25, los programas de doctorado de la UVigo alcanzaron los 398 matriculados, lo que supone una tasa de ocupación del 74,8%.

Y casi la mitad de ellos, el 47,74%, habían completado antes un máster en otra universidad, una cifra casi idéntica a la del curso anterior. Contar con este título es un requisito obligado para poder acceder a la mayoría de programas de doctorado, la certificación más alta que otorgan las universidades tras defender la tesis.

Los dos inscritos en el título de Matemáticas y Aplicaciones, de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, procedían de otras universidades, a igual que el 80% de los matriculados en el doctorado en Comunicación y en el de Turismo, que sumaron 20 y 10 estudiantes de nuevo ingreso, respectivamente.

También destaca por su capacidad de atraer a estudiantes de otras instituciones uno de los programas más demandados, el de Análisis Económico y Estrategia Empresarial. El 73,3% de sus 15 matriculados no procedían de la UVigo.

Y en el de Ingeniería Química, adscrito a la Escuela de Industriales, 5 de los 7 matriculados cursaron un máster en otra universidad. También es elevada la proporción en Biotecnología Avanzada y en Educación, Deporte y Salud (en ambos casos, 8 de 12).