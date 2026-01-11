Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación, innovación social, economía, deporte y salud, entre los doctorados de la UVigo más buscados

La demanda en estos programas duplicó la oferta de plazas en el curso 2024/25

Casi la mitad de los 398 matriculados habían realizado un máster en otra universidad

Alumnos de doctorado que recibieron el premio extraordinario de la UVigo el curso pasado.

Sandra Penelas

Los programas de doctorado relacionados con la educación, la innovación social y la creatividad, la economía, el deporte y la salud son los más buscados por los estudiantes que quieren desarrollar su tesis en la Universidad de Vigo. Durante el curso 2024/25, estos títulos volvieron a registrar una demanda que duplicó e incluso triplicó el número de plazas ofertadas.

Es el caso de Ciencias de la Educación y del Comportamiento del campus de Ourense, con 44 peticiones para sus 13 pupitres disponibles, y de Creatividad e Innovación Social y Sostenible, de Pontevedra, que registró 66 solicitudes para sus 22 vacantes.

También fue elevada la demanda para cursar el doctorado en Análisis Económico y Estrategia Empresarial, adscrito a la facultad viguesa de Económicas y Empresariales. Contaba con 18 plazas y tuvo 53 solicitudes.

Justo por detrás se posicionan dos títulos adscritos a la facultad pontevedresa de Ciencias de la Educación y del Deporte. El de Educación, Deporte y Salud sumó 29 solicitudes para sus 10 plazas. Y otros 11estudiantes aspiraban a conseguir una de las 5 vacantes del doctorado en Ciencias del Deporte, Educación Física y Actividad Física y Saludable.

Otro título en el que la demanda duplicó la oferta fue el de Protección del Patrimonio Cultural que imparten las tres universidades gallegas y depende de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía. Contaba con 7 plazas y tuvo 15 peticiones. Y el de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria del campus de Ourense, con 22 pupitres, registró 32 solicitudes.

Tasa de ocupación del 74,8%

En total, durante el curso 24/25, los programas de doctorado de la UVigo alcanzaron los 398 matriculados, lo que supone una tasa de ocupación del 74,8%.

Y casi la mitad de ellos, el 47,74%, habían completado antes un máster en otra universidad, una cifra casi idéntica a la del curso anterior. Contar con este título es un requisito obligado para poder acceder a la mayoría de programas de doctorado, la certificación más alta que otorgan las universidades tras defender la tesis.

Los dos inscritos en el título de Matemáticas y Aplicaciones, de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, procedían de otras universidades, a igual que el 80% de los matriculados en el doctorado en Comunicación y en el de Turismo, que sumaron 20 y 10 estudiantes de nuevo ingreso, respectivamente.

También destaca por su capacidad de atraer a estudiantes de otras instituciones uno de los programas más demandados, el de Análisis Económico y Estrategia Empresarial. El 73,3% de sus 15 matriculados no procedían de la UVigo.

Y en el de Ingeniería Química, adscrito a la Escuela de Industriales, 5 de los 7 matriculados cursaron un máster en otra universidad. También es elevada la proporción en Biotecnología Avanzada y en Educación, Deporte y Salud (en ambos casos, 8 de 12).

