«Rosalía es una grande, aunque en ‘Lux’ hay alguna palabrilla fuera de tono»
Daniel Goberna es el prefecto de Música de la catedral de Tui y valora el nuevo y aparentemente religioso disco de la cantante catalana
Quien pudiera venir de esta tierra / Y entrar en el cielo y volver a la tierra / Que entre la tierra, la tierra y el cielo / Nunca hubiera suelo… Así versa la primera canción del nuevo disco de Rosalía, Lux. Este artefacto se convirtió en un fenómeno de masas antes de que suene entero, no solo por las voces que se filtró el adelanto de la canción Bergahain, sino también por la temática estética y las numerosas referencias religiosas que contenía. Lo mismo ocurre con el estreno de la película Los domingos, sobre una joven que quiere destinar su vida a ser monja de clausura. Alrededor de una Rosalía pía, en blanco, con un velo y los brazos cruzados por dentro de un apretado vestido blanco, se generó el debate: que si estamos «ante el regreso del catolicismo», si «no es más que un concepto» o si se trata de otro acercamiento a la religión por parte de la cultura pop, como en su día hicieron Madonna y otras tantas.
La mayoría de las canciones, en idiomas varios, hacen mención a Dios y, sobre ello, la Iglesia se muestra cautelosamente complaciente. El cura Daniel Goberna, prefecto de Música de la catedral de Tui, señala que, a nivel sonoro, estamos viendo cómo la artista sube un peldaño más en su consagración como una grande, «a la altura de Lady Gaga», dice. «Lo que más me gustó fue la fusión de estilos y la capacidad de hacer suyos mundos tan distintos», valora. Sin embargo, también encuentra fallos. «Lo que menos me entusiasma, alguna palabrilla fuera de tono. Por ejemplo, en la canción Reliquia».
Cree que la manifestación religiosa que ejecuta Rosalía es menor de la que se esperaba. «Son evidentes los signos estéticos: lleva una cruz en la sandalia o aparece un cuadro de un Cristo. No parece que tenga intención de ofender, quizá por eso choca», dice el sacerdote. Goberna tiene un grado superior en el conservatorio. Quería ser profesor de piano, pero por el camino encontró otra vocación. Tiene 42 años y lleva siete parroquias en la zona de Oia, precisamente por la ausencia de nuevos homólogos.
¿Y cree que la propuesta de Rosalía va a servir para captar nuevos creyentes? Solo en parte: «Cuando un cantante, un actor o un futbolista se muestra cercano a Dios, puede ayudar a algunos a descubrir lo que sienten y a entender que no son los únicos que lo sienten», indica. «Rosalía creo que ha sacado el tren de aterrizaje. Ahora hay que ver si toma tierra o despega», apunta. «En este momento nos sorprende más porque parece que hay un enfriamiento con creer, pero el ser humano es religioso por naturaleza y es imposible evitar que brotes de esa búsqueda de trascendencia en algún momento», añade.
«Hay un salmo que dice: Señor, tú me sondeas y me conoces, conoces cuando me siento, me levanto, me abrazas por delante y por detrás… Pues para alguno esto puede ser una conducta stalker, ¿no?»
Aunque la cantante catalana fusiona varios estilos, dice que todos ellos son compatibles con Dios, incluida la música electrónica, cuyo mundo puede ser, quizá, ajeno a la Iglesia, algo pecaminoso. «Hay un sacerdote portugués ahora muy de moda, un gran DJ. Yo creo que no es la música en sí o los instrumentos, sino la intención con la que se componga y lo que digan las letras lo que hace que case o no con el cristianismo y con la persona de Jesús. Todo lo que es humano no es ajeno a Dios», opina.
Confiesa que, en su tiempo de escucha, buscó algunos significados en Lament, como en la canción Dios es un Stalker. «Me llamó la atención si lo que significa es observado o acosador. No cuadra esa idea de Dios para un cristiano. Aunque quizá alguien puede experimentar estos sentimientos relacionados con este acoso por parte de Dios si no tiene la conciencia muy tranquila», dice Goberna. Con todo, también es capaz de encontrar un significado: «Hay un salmo que dice: Señor, tú me sondeas y me conoces, conoces cuando me siento, me levanto, me abrazas por delante y por detrás… Pues para alguno esto puede ser una conducta stalker, ¿no?».
Goberna, que sobre todo escucha música clásica y fados, ve Lux como un acercamiento positivo para el catolicismo. Habrá que ver si era todo «postureo» o si realmente Rosalía está en su era más creyente.
