Cetmar impulsó la economía azul, la gestión sostenible y la innovación con 52 proyectos en 2025

El Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) cerró 2025 con un balance muy positivo, consolidándose como un agente estratégico para Galicia, España y Europa en el avance de la economía azul, la sostenibilidad marina, la innovación tecnológica y la gobernanza marítima.

El centro, dependiente de la Consellería do Mar, desarrolló una intensa actividad en proyectos europeos, apoyo técnico a la Xunta y cooperación internacional, reforzando su papel como referente en la gestión sostenible de los recursos marinos.

En total, Cetmar participó en 52 proyectos y servicios financiados por programas europeos, organismos internacionales y administraciones públicas. Estos trabajos se desarrollaron en ámbitos clave como la protección del medio marino y la lucha contra la contaminación, la planificación espacial marina, la mejora de la gestión pesquera, marisquera y acuícola, la observación y resiliencia frente al cambio climático, y el apoyo técnico a la toma de decisiones y la elaboración de políticas comunitarias.

Durante el año pasado, fue el único organismo gallego con un departamento específico centrado en pesca, marisqueo y acuicultura y asumió la coordinación de la Oficina Técnica de la Estrategia Gallega de Economía Azul.