Cetmar impulsó la economía azul, la gestión sostenible y la innovación con 52 proyectos en 2025
El centro tecnológico dependiente de la Consellería do Mar se consolida como referente en estudios sobre recursos marinos
R.V.
El Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) cerró 2025 con un balance muy positivo, consolidándose como un agente estratégico para Galicia, España y Europa en el avance de la economía azul, la sostenibilidad marina, la innovación tecnológica y la gobernanza marítima.
El centro, dependiente de la Consellería do Mar, desarrolló una intensa actividad en proyectos europeos, apoyo técnico a la Xunta y cooperación internacional, reforzando su papel como referente en la gestión sostenible de los recursos marinos.
En total, Cetmar participó en 52 proyectos y servicios financiados por programas europeos, organismos internacionales y administraciones públicas. Estos trabajos se desarrollaron en ámbitos clave como la protección del medio marino y la lucha contra la contaminación, la planificación espacial marina, la mejora de la gestión pesquera, marisquera y acuícola, la observación y resiliencia frente al cambio climático, y el apoyo técnico a la toma de decisiones y la elaboración de políticas comunitarias.
Durante el año pasado, fue el único organismo gallego con un departamento específico centrado en pesca, marisqueo y acuicultura y asumió la coordinación de la Oficina Técnica de la Estrategia Gallega de Economía Azul.
