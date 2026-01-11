Adiós a la Navidad de Vigo casi dos meses después con una llamada a la paz

Adiós a otra edición de la Navidad de Vigo, que volvió a llenar la ciudad de vecinos y visitantes, sobre todo, llegados del resto de Galicia y Portugal. Los casi 12 millones de luces led brillaron 57 días, desde el 15 de noviembre hasta este domingo. Pasadas las 19.40 horas, el alcalde, Abel Caballero, acompañado de su equipo de gobierno y de su mujer, Cristina Alonso, pulsó el botón que ordenó el apagado de las bombillas. «Es un espectáculo digno de ver, pero es mucho más: es una cultura, una forma de sentirnos unidos. En estos momentos difíciles que vive el mundo, la Navidad es necesaria. Lanzo un mensaje de paz y amistad. Eso es nuestra Navidad», destacó el regidor a los pies del árbol gigante, el kilómetro cero de una celebración que ha puesto a la urbe en el mapa internacional. En la previa, sonó el tema «Happy Xmas (War is Over)», de John Lennon. Después, turno para uno de los grandes himnos de estas fiestas, «All I Want for Christmas Is You», de Mariah Carey.

El tradicional acto de despedida reunió a cientos de personas en la céntrica plaza. El apagado de los adornos navideños dejó un estado de ánimo similar al que presentó el cielo a lo largo de toda la jornada: nublado y lloroso, nada que los paraguas y los chubasqueros no pudieran soportar. Como es habitual, Caballero usó el inglés, el castellano y el gallego para cantar la cuenta atrás. Catro, tres, dous, un, cero… y hasta el próximo verano, cuando los operarios de la empresa que instala las luces regresarán a Vigo para empezar las tareas previas. «Dentro de nada, se vuelve a encener el árbol», finalizó.

El regidor agradeció su visita a las personas que eligieron Vigo esta Navidad. También reconoció el trabajo de los ciudadanos «para que la Navidad de Vigo siga siendo la mejor del planeta»: «A quienes limpian la ciudad, a la Policía Local, a los encargados del mantenimiento de las luces, a los trabajadores de las atracciones, a toda la hostelería y a los comercios. Un empuje económico maravilloso que ha significado miles y miles y miles de empleos», indicó.

Subrayó que «Vigo juega en la liga de Nueva York, Londres, París, Roma, Madrid y Barcelona». «Dejemos que el resto de ciudades y municipios de España se sumen desde la cercanía, compartiendo estos valores. Desde Vigo, los queremos. La Navidad es un nexo de amistad, de estar juntos, de celebrar días maravillosos y sentir los mejores valores humanos: cercanía, paz, solidaridad y amistad”, pregonó. Además, puso en valor el trabajo de su equipo de gobierno. «Hace 10 años, la Navidad en lo público empezaba a desaparecer. Y, entonces, apareció Vigo», dijo. A su vez, presumió de que la ciudad vive «el mejor momento de la historia»: «El mérito es de todos, de esta gran ciudad, que, de repente, decidió ocupar su sitio en Galicia, en España y en el mundo».

El balance oficial de las fiestas será detallado próximamente por el regidor. El de los sectores económicos, recogido por FARO este domingo, es en general muy positivo, sobre todo, en el sector de los alojamientos, restauración y taxis. Los comercios, en plena campaña de rebajas desde hace días, acusaron el creciente peso de las compras online. Entre las asignaturas pendientes: seguir la descentralización de una Navidad que, en esta edición, se presentó no solo en el centro o Samil, también en Bouzas o en la cubierta pública de Vialia.

Atrás quedan las grandes cifras de esta Navidad: más de 1.100 arcos, casi 3.000 motivos ornamentales, más de 2.600 árboles adornados y medio centenar de elementos de luces en tres dimensiones. También se despide este lunes la noria gigante, otro de los símbolos de la ciudad, así como los mercadillos, el Circo de Nadal y la exposición de dinosaurios. La pista de hielo y los karts de Samil podrán disfrutarse hasta el 1 de febrero. La próxima gran celebración que vivirá la ciudad será el Entroido, ya a mediados de febrero.