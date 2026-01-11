Un acusado de estafar con falsos alquileres en Vigo se expone a seis años de prisión

La Fiscalía pide 6 años de prisión para un hombre acusado de un delito continuado de estafa agravada, por engañar a otra persona con falsos alquileres de viviendas en Vigo, y que será juzgado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, este martes.

Según el escrito de acusación pública, el acusado, junto a otro procesado que actuó como cómplice, ofreció al perjudicado dos alquileres de viviendas en la ciudad, una para él y otra para un amigo y su familia.

En concepto de arrendamiento y de seguro de impago le cobró diversas cantidades, que sumaron un total de 1.810 euros, y le dio a firmar unos supuestos contratos. Sin embargo, una de las viviendas no existía, mientras que la otra ya estaba ocupada por otra familia.

Por estos hechos, el Fiscal les atribuye el delito continuado de estafa agravada (al cometerse en relación a un bien básico, como es la vivienda) y pide para el principal acusado 6 años de prisión y multa de 4.320 euros, mientras que para su cómplice pide un año de cárcel y multa de 1.800 euros. Además, reclama que devuelvan el dinero, más intereseses, al perjudicado.

Contratación de una obra

Por otra parte, la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra acogerá este lunes un juicio contra tres acusados, a través de dos empresas en las que trabajaban, acordaron con otra persona la realización de obras de reforma en su domicilio de Vigo. Para ello pactaron un precio inicial de 38.720 euros, que luego fue incrementado por la adición de nuevas partidas de obra.

La víctima, engañada por la apariencia de actividad empresarial y convencido de que se harían los trabajos, abonó un adelanto de 15.700 euros.

"Pese a ello, los acusados no realizaron más que una ínfima actividad de demolición tendente a simular el inicio de la realización de los trabajos pactados", según recoge el escrito de la Fiscalía, que señala que tampoco devolvieron el adelanto cobrado.

Por ello, los acusa de un delito de estafa y pide para cada uno de los tres procesados, como coautores, dos años de cárcel y que indemnicen al afectado en el dinero que le estafaron, más intereses.