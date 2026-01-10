Zona Franca revalida su apoyo a un congreso del sector aeroespacial
«Nuestro compromiso es irrenunciable», destacó David Regades tras reunirse con el director general de Alén Space
R.V.
Zona Franca volverá a apoyar la celebración del congreso «New Space España», organizada por Alén Space, que convertirá a Vigo de nuevo en el epicentro de la industria española del espacio reuniendo a startups, empresas consolidadas e instituciones líderes del sector.
Tras el encuentro mantenido por el delegado del consorcio, David Regades, con el director general de Alén Space, Guillermo Lamela, subrayó que Zona Franca «tiene que estar en este congreso porque nuestro compromiso con el aeroespacial es irrenunciable, porque supone innovación, tecnología, riqueza y empleo de calidad».
Mientras, Lamelas recordó que «New Space España nació con la vocación de ser un punto de encuentro real para toda la cadena de valor del sector y sigue creciendo como un espacio de diálogo, colaboración y generación de oportunidades».
