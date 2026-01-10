El PP vigués critica el estado de una calle en Navia
«A Caballero le gusta inaugurar, pero no saber lo que le toca después», critican los populares sobre el mantenimiento de las obras
R.V.
Los concejales del PP vigués Fernando González Abeijón y Miguel Martín se desplazaron hasta el barrio de Navia para censurar el mal estado de uno de los viales del barrio que conecta la rúa Teixugueiras con el parque Nelson Mandela.
«Su mantenimiento lleva más de diez años en manos del Concello, aunque cuesta trabajo creer que se haya hecho algo», lamentó González Abeijón, censurando las losetas levantadas, zonas verdes en mal estado, la existencia de basura o la escasa iluminación.
Por ello, insta al alcalde, Abel Caballero, a ponerse las pilas. «Al alcalde le gusta anunciar e inaugurar, pero no quiere saber nada de lo que toca después», concluyó el edil, que extiende esta práctica al resto de obras realizadas en la ciudad.
