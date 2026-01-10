La ETEA tendrá una cafetería en el edificio de la antigua panadería

La antigua panadería se convertirá en una cafetería. La Xunta ha licitado, este viernes, la construcción y la concesión por 20 años de este negocio en el ámbito PS5 de los terrenos de la ETEA. El proyecto se dividirá en dos fases, en la primera, la futura concesionaria asumirá el diseño y la ejecución de las obras, con un presupuesto de 405.891 euros. La segunda fase es de explotación, el contrato tiene un valor estimado de 9, 8 millones de euros. Las empresas pueden presentar sus propuestas hasta el 27 de marzo.En la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta el enfoque social de las propuestas. Abel Caballero culpa a la Xunta por no aportar los recursos económicos para la urbanización de la ETEA. Avanza que Zona Franca se encargará de las obras, destinará 12 millones de euros en el aparcamiento.