Esther Pillado finaliza su etapa como valedora universitaria sin sucesor

La catedrática de Derecho Procesal Esther Pillado finaliza su etapa como valedora universitaria tras cinco años en el cargo y todavía sin relevo, ya que los dos candidatos que aspiran a sustitutirla, Maribel Doval y Xosé Manuel Cid, no obtuvieron el respaldo necesario en el Claustro del pasado diciembre.

Pillado, que fue elegida por el Claustro en octubre de 2019, presentó su renuncia recientemente tras mantenerse como valedora en funciones durante los dos meses que establecen los Estatutos..

La Mesa del Claustro tendrá que designar ahora como sustituto temporal a un miembro de la comisión asesora del órgano defensor. Pillado insta al rector Reigosa a convocarla con la mayor brevedad, mientras no se celebre el Claustro que designará al próximo Valedor o Valedora.

En declaraciones al diario de la UVigo, Esther Pillado. la primera mujer en ocupar el cargo de defensora universitaria, fue «muy significativa, tanto en el plano profesional como personal. «Foi unha experiencia gratificante poder dedicarme á defensa dos dereitos e liberdades das persoas que integran a nosa comunidade universitaria, aínda que tamén supuxo un traballo intenso, esixente e que requiriu unha dedicación constante», señala.

«Asumín esta responsabilidade cun profundo sentido do deber e do compromiso. Por iso, quero expresar o meu sincero agradecemento á UVigo e á súa comunidade por permitirme exercer unha función que foi, sen dúbida, unha verdadeira honra», añade.