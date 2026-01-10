¿Cuánto cuesta alquilar un trastero en Vigo?

El bum de los trasteros se da en toda España. Vigo no es ajena a esta realidad: hay más que nunca, pero pocos disponibles. Basta con pasear por el casco urbano para comprobar que cada vez hay más locales comerciales que se han convertido en extensiones de los hogares y, en algunos casos, también de las empresas.

Idealista muestra 30 anuncios de trasteros en alquiler, casi los mismos que hace año y medio. Fotocasa, algunos menos. Cada vez son más los negocios de este tipo, sin embargo, la disponibilidad continúa siendo limitada.

Los precios: VigBox pide desde 30 euros por un trastero de 1 metro cuadrado hasta 100 euros por uno de cuatro metros cuadrados. En Idealista, el más barato se anuncia por 18 euros al mes: 1 metro cúbico en un almacén del parque comercial del Meixoeiro. Los hay por cantidades muy diferentes: 20, 30, 40, 50, 60, 70 euros… hasta 250 euros.

El más caro: 30 metros cuadrados en pleno centro, en una primera planta de un edificio de la calle Marqués de Valladares. «Se puede usar como oficina», reza el anuncio. Fotocasa también enseña otro trastero por el mismo precio que este, pero con una superficie mayor: 42 m2 en Martín Echegaray.

Evitar el moho como reclamo

Los responsables de los trasteros, para llamar la atención de los potenciales clientes en sus anuncios, prometen no solo más espacio para liberar los hogares de objetos que ya no tienen hueco, también ofrecen seguridad para sus pertenencias: la firma VigBox, por ejemplo, destaca que cuenta con acceso controlado 24/7, videovigilancia permanente y sistemas de protección avanzados. Las ventajas que indican van más allá: «Evita el moho».