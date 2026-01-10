Una corvina de 40 kilos en la carta de un restaurante de Vigo
La pieza pescada en Portugal, poco habitual por su tamaño, mide más de dos metros y dará para alimentar a clientes «entre unos 15 a 20 días»
El sector del pescado en Vigo está acostumbrado a ver piezas singulares, pero no todos los días aparece un ejemplar que destaque tanto por su peso. Una corvina (Argyrosomus regius) de alrededor de 40 kilos se convirtió en el foco de miradas en la lonja de O Berbés, donde fue finalmente comprada por el restaurante Niño Corvo, un establecimiento con Adrián Albino al frente que elabora una «cocina sin vergüenza» como así la define este chef, en cuyas cocinas reiventa la comida gallega tradicional.
«Ayer llegó a casa una corvina salvaje de 40 kg, directa de las costas portuguesas. De estas cosas que no llegan todos los días… ya estamos imaginando qué platos pueden salir de aquí. Si ves corvina en la carta estos días, ya sabes porqué», explica el cocinero en una publicación que el restaurante ha subido a su perfil de Instagram.
En ella muestra, a través de varias fotos y en todo su esplendor, el tremendo ejemplar, que llevó varias horas despiezar, y cuyas dimensiones permite cortes amplios y limpios, con lomos de grosor considerable y una textura especialmente apreciada para técnicas como horno, brasa o guisos marineros.
Sin embargo, el propio chef Albino confesó a FARO que llevará a sus fogones la pieza con la que cocinará sus especialidades «con arroz, a la brasa o tipo ceviche, en crudo».
Costó 600 euros
Además del interés gastronómico, el tamaño del ejemplar despierta curiosidad por razones biológicas. La corvina es un pez que puede alcanzar grandes dimensiones, pero en el circuito comercial no es habitual ver piezas de este peso. En este caso, y según matizó el cocinero responsable de Niño Corvo, mide más de dos metros y su coste en la lonja del Berbés alcanzó los 600 euros.
El pescado ya reposa al vacío y despiezado en una cámara de congelación a menos 65 grados y comenzará a servirse inmediatamente en los turnos culinarios del establecimiento vigués, hasta agotar existencias. El chef estima que dará para alimentar a sus clientes «entre unos 15 a 20 días».
Claves
Qué es la corvina
La corvina es un pescado blanco de gran valor culinario, apreciado por su carne firme, sabor suave y versatilidad. En talla grande, sus lomos permiten preparaciones de chuleta que encajan especialmente bien con la brasa.
Por qué una pieza de 40 kilos no es común
Aunque la especie puede crecer mucho, el mercado suele moverse en tallas más manejables. Cuando aparece un ejemplar de este tamaño, se convierte en todo un evento en el sector.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»