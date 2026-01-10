Una corvina de 40 kilos en la carta de un restaurante de Vigo

El sector del pescado en Vigo está acostumbrado a ver piezas singulares, pero no todos los días aparece un ejemplar que destaque tanto por su peso. Una corvina (Argyrosomus regius) de alrededor de 40 kilos se convirtió en el foco de miradas en la lonja de O Berbés, donde fue finalmente comprada por el restaurante Niño Corvo, un establecimiento con Adrián Albino al frente que elabora una «cocina sin vergüenza» como así la define este chef, en cuyas cocinas reiventa la comida gallega tradicional.

«Ayer llegó a casa una corvina salvaje de 40 kg, directa de las costas portuguesas. De estas cosas que no llegan todos los días… ya estamos imaginando qué platos pueden salir de aquí. Si ves corvina en la carta estos días, ya sabes porqué», explica el cocinero en una publicación que el restaurante ha subido a su perfil de Instagram.

En ella muestra, a través de varias fotos y en todo su esplendor, el tremendo ejemplar, que llevó varias horas despiezar, y cuyas dimensiones permite cortes amplios y limpios, con lomos de grosor considerable y una textura especialmente apreciada para técnicas como horno, brasa o guisos marineros.

El ejemplar llevó horas despiezarlo. / Niño Corvo

Sin embargo, el propio chef Albino confesó a FARO que llevará a sus fogones la pieza con la que cocinará sus especialidades «con arroz, a la brasa o tipo ceviche, en crudo».

Costó 600 euros

Además del interés gastronómico, el tamaño del ejemplar despierta curiosidad por razones biológicas. La corvina es un pez que puede alcanzar grandes dimensiones, pero en el circuito comercial no es habitual ver piezas de este peso. En este caso, y según matizó el cocinero responsable de Niño Corvo, mide más de dos metros y su coste en la lonja del Berbés alcanzó los 600 euros.

El pescado ya reposa al vacío y despiezado en una cámara de congelación a menos 65 grados y comenzará a servirse inmediatamente en los turnos culinarios del establecimiento vigués, hasta agotar existencias. El chef estima que dará para alimentar a sus clientes «entre unos 15 a 20 días».