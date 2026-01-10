El Concello de Vigo mejorará la sede de la Policía Local con medio millón de euros

El Concello de Vigo acometerá en los próximos meses una nueva mejora en las dependencias de la Policía Local, después de que el gobierno local aprobara en su última reunión un proyecto con un presupuesto de medio millón de euros, tal y como destacó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, subrayando que garantizará mejores condiciones a los profesionales y una mejor servicio para la ciudadanía.

El objetivo de las obras será la mejora del gimnasio, vestuarios, oficinas o galería de tiro, además de dotar de sistemas que permitan una mejor recepción a las personas que hasta allí se acerquen. «Lo que buscamos en definitiva es que los 300 agentes tengan las mejores condiciones personales y profesionales», añadió el regidor vigués, recordando que recientemente ya se realizó otra actuación con un desembolso de 138.000 euros.