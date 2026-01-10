Oda a la tradición musical en Navia

Navia presumió por primera vez de ser la capital municipal de la música tradicional gallega. Sus calles y el pabellón deportivo acogieron la octava edición del Certamen de Rondallas de Vigo, en el que participaron más de 250 personas de las agrupaciones de Bembrive, Valadares, Beade y Zamáns. No acudió a esta cita la de O Freixo, que atraviesa un momento de transición tras el fallecimiento a finales de agosto de su histórico capitán, Justo Figueroa.

Pasadas las 17.30 horas, los integrantes de las rondallas comenzaron el desfile desde el cruce de la calle Teixugueiras con la avenida de Europa, en la entrada del barrio. Se dirigieron al pabellón deportivo, donde, con sus ritmos y vestimentas siempre deslumbrantes, protagonizaron una exhibición asombrosa por turnos.

Más rondallas: O Porriño acoge hoy por la tarde un certamen con cerca de una veintena de agrupaciones del área. El próximo sábado, el escenario será el Ifevi.