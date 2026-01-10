Acaba la Navidad... y vuelven las multas al centro de Vigo: una 'papeleta' de hasta 200 euros

La Navidad de Vigo multiplica la población de la ciudad. Si ya de por sí es una tarea complicada encontrar aparcamiento en el centro, toparlo entre mediados de noviembre y principios de enero supone un verdadero desafío. Esto ha provocado que tanto vecinos como visitantes apelen a la bondad navideña de la Policía Local y se atrevan a dejar sus vehículos en zonas prohibidas siempre que no causen una molestia mayor. En plenas fiestas, esta artimaña funcionaba en términos generales, pero este fin de semana los agentes han vuelto a multar a coches mal aparcados.

Vigo apagará mañana sus 12 millones de luces led tras casi dos meses a pleno funcionamiento. Para unos significará un triste momento, pero para otros, un alivio, especialmente en cuanto al tráfico. Con todo, más allá de embotellamientos concretos en días señalados, durante las ya pasadas Navidades no se llegó a registrar un caos desbordante en el asfalto. Lejos queda ya lo vivido en 2022, cuando una veintena de conductores decidieron que el túnel de Beiramar era un lugar adecuado para aparacar. Hace tres años también, se batió el récord de entrada de vehículos en la urbe en un día: 52.000.

Sin alcanzar tales extremos, la ciudad siempre presenta igualmente una destacable falta de plazas públicas durante las celebraciones navideñas. Fe de ello lo dieron un conjunto de jardineras enfrente a la estación de Guixar que aparecieron destrozadas tras estacionar encima una serie de coches.

Los puntos más críticos en este sentido son los alrededores de Porta do Sol y de la calle Príncipe (como Progreso y Ronda de Bosco), las arterias de la Navidad, donde, a pesar de la presencia de las correspondientes señales que lo prohíben, cada hueco libre en los laterales de la calzada -incluso encima de la acera- es destinado a dejar el automóvil.

La Policía Local, al igual que ocurre en los aledaños del estadio de Balaídos en días de partido, suele hacer la vista gorda en estos casos, pero este fin de semana, varios vecinos y turistas ya se han encontrado un papel colocado en su parabrisas: una sanción económica que, dependiendo del caso, puede llegar a los 200 euros.