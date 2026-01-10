11 estudiantes del EPA Berbés, de Erasmus

El Centro de Educación de Personas Adultas EPA Berbés desarrolla su primera actividad de movilidad internacional en el marco del programa Erasmus+, desplazando 11 estudiantes a Italia y Eslovenia entre el 11 y el 17 de enero. La actividad se desarrolla principalmente en Trieste, Venecia (Italia), Liubliana (Eslovenia). El objetivo es mejorar sus competencias.