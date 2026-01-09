La UVigo logra criopreservar un gusano marino que sirve de modelo en estudios de neurociencia y desarrollo

La UVigo ha establecido el primer protocolo para criopreservar un gusano marino que forma parte de la fauna de las rías gallegas y cuya utilización como modelo para estudios de neurociencia, desarrollo y biología evolutiva va en aumento en todo el mundo. El logro es fruto de la colaboración entre investigadoras del Centro de Investigación Mariña (CIM) y expertos del Max Perutz Labs (Universidad de Viena) que cuentan con un biobanco de la especie Platynereis dumerilii para sus trabajos.

El origen de esta cooperación fue la estancia en la Ecimat de Toralla de uno de los investigadores de Viena dentro de un proyecto europeo en 2021. La experta en criobiología Estefanía Paredes, del grupo Ecocost, puso a punto la técnica a punto a partir de ejemplares recogidos en aguas viguesas y de la colección austriaca. Trabajó in situ con los poliquetos del equipo liderado por Kristin Tessmar y posteriormente entrenó a sus investigadores en el protocolo de preservación.

Estefanía Paredes, ante el edificio de Max Perutz Labs, en Viena. / Cedida

«Ellos realizan estudios sobre la respuesta del cerebro al ciclo noche/día y su relación con ciertas enfermedades como el alzheimer. Tienen otros animales de referencia, pero el modelo principal es este poliqueto. Y en su biobanco cuentan con centenares de ejemplares que están creciendo y reproduciéndose y cuyo mantenimiento es muy costoso. La investigación básica que desarrollan incluye modificaciones genéticas. Encienden o apagan algún gen (genes knockout y knock-in) para estudiar qué pasa en el cerebro cuando está sometido a más o menos horas de luz. Y para evitar perder estas modificaciones con el tiempo la única solución es seguir reproduciendo a ese animal de forma continuada, lo que requiere personal y tiempo. Sin embargo, si se criopreservan se pueden volver a despertar cuando sea necesario y así los investigadores se pueden centrar en los experimentos y no en el mantenimiento del biobanco", explica.

El protocolo de criopreservación de larvas de Platynereis dumerilii, combinado con un cuidadoso régimen de cultivo posterior a la descongelación, ha permitido a los investigadores obtener animales que maduraron y que ya se han reproducido. Con una supervivencia máxima del 34% después de cinco meses.

Larva del gusano marino "Platynereis dumerilii". / Cedida

Las características biológicas de este anélido marino, que apenas mide unos centímetros, lo convierten en un organismo modelo clave para estudiar y comprender procesos fundamentales como el desarrollo embrionario, la regeneración, la biología larvaria y los ritmos lunares y diarios, además de para el estudio de mecanismos farmacológicos y modelos de enfermedades. Por ello, la criopreservación supone una interesantísima solución frente a las limitaciones relacionadas con el espacio, los recursos financieros y el mantenimiento intensivo de cultivos.

«Estamos muy contentos con los resultados. Es un animal muy conocido en el ámbito de la neurociencia, de hecho, hay una Comunidad Platynereis de laboratorios de investigación que lo utilizan y que me ha invitado a explicarles el protocolo», apunta Paredes, que también es responsable del servicio de Preservación funcional de recursos biológicos marinos de la Ecimat y presidenta de la Sociedad Española de Criobiología.

«A veces nos olvidamos de que un modelo animal de laboratorio no siempre tiene que ser un ratón, que además conlleva una mayor complejidad en cuanto a mantenimiento y normativa. Hay muchas investigaciones, algunas de ellas incluso han llegado a ganar el Nobel, cuyos primeros pasos se dieron con especies marinas. Gracias a ellas se descubrió una proteína o un mecanismo y después se siguió trabajando con otros animales. Los primeros pasos para saber cómo era la fertilización humana se hicieron con erizo de mar. Las primeras divisiones celulares y el proceso de fertilización de un huevo humano y de erizo de mar son las mismas. Es el modelo universal para estudiar la división celular», destaca.

El siguiente reto, almacenar huevos de peces y erizos de mar

Durante la última década, la Ecimat se ha convertido en una referencia internacional en criopreservación logrando hitos mundiales como los relacionados con la preservación y cría de larvas de mejillón y erizo de mar. El siguiente objetivo es poder congelar huevos.

«Se han criopreservado larvas y embriones, pero hasta ahora no se ha logrado con huevos de ningún animal acuático. Tenemos un proyecto financiado por la Xunta en el que trabajamos con Cyprinodon variegatus, un pez modelo equivalente al pez cebra pero de agua salobre marina. Y la idea es trasladar los resultados a rodaballo, que es una especie de interés para la acuicultura en Galicia», explica.

También persiguen la criopreservación de los huevos de erizo a través de una colaboración con el laboratorio de James Benson en la Universidad de Saskatchewan (Canadá): «Ellos hacen el modelado matemático y nosotros, la parte biológica».

«Es un reto muy grande, pero tenemos dos modelos muy buenos y si logramos preservar huevos sería todo un avance. Supondría poder almacenar la carga genética de la madre y realizar, por ejemplo, una selección tradicional a partir de hembras valiosas. Hasta ahora, solo podemos almacenar el embrión ya fertilizado o el semen para usarlo con huevo fresco», comenta.