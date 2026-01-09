Una plantilla global para acelerar la innovación

La tecnología puntera que se desarrolla en Aimen se nutre cada vez más de talento captado en los caladeros internacionales, donde el centro gallego hace valer su reputación de excelencia. Hace una década, solo había seis nacionalidades entre 210 trabajadores. Hoy los 30 profesionales extranjeros pertenecen a 19 países diferentes y suponen el 10% de una plantilla que supera los 300 empleados.

En esta factoría multicultural de innovación conviven expertos de varios países europeos, así como de otros continentes: Túnez, India, Irán, Bangladesh, Pakistán, EE UU, México, Ecuador, Argentina, o Venezuela.

Y además 19 de los trabajadores internaciones son doctores en «disciplinas clave para la innovación industrial» como la física, las ingenierías biomédica, aeroespacial, inorgánica o química, la ciencia de los materiales, la computación y las tecnologías industriales.

«La diversidad nos hace mejores. Contar con profesionales de tantos países enriquece nuestro trabajo, aporta nuevas miradas y nos conecta con la investigación que se está desarrollando en todo el mundo. Queremos que Aimen siga siendo un lugar donde el talento internacional encuentre oportunidades reales para crecer», destaca su director general, Jesús Lago.

En este mismo sentido, la responsable de RR HH, Andrea Fontán, asegura que en el centro están «muy orgullosos» del ambiente internacional que se respira en la sede de O Porriño: «Nos gusta que la gente se enriquezca con otras culturas y abra su mente. El resultado final de que confluyan tantas nacionalidades en un mismo entorno laboral es muy próspero».

El aumento de profesionales extranjeros de la última década responde a la búsqueda de los mejores candidatos para cada uno de los puestos disponibles. «La intención no es sumar nacionalidades, sino que queremos cubrir nuestras líneas de negocio con perfiles interesantes y nos abrimos al mercado completamente internacional. Tenemos muchísima presencia, sobre todo, en Europa, nos conocen porque somos muy activos y muy atractivos», sostiene Andrea Fontán.

Esta actividad fuera de nuestras fronteras hace que muchos fichajes sean la consecuencia de proyectos y colaboraciones que mantiene Aimen con universidades o entornos tecnológicos de otros países. «Son los que mejor nos conocen», añade.

Andrea Fontán / Alba Villar

«Nos gusta que la gente se enriquezca con otras culturas y abra su mente. El resultado final es muy próspero» Andrea Fontán — Responsable RR HH de Aimen

En la línea del centro, los trabajadores internacionales de Aimen entrevistados por FARO también están convencidos de que desde Vigo y Galicia es posible hacer ciencia de calidad con repercusión global y destacan los beneficios de los equipos diversos. «La investigación no se centra en desarrollar lo que ya hay en el mercado, sino todo lo contrario. Y contar con ellos no solo es enriquecedor a nivel cultural, sino también en cuanto a sus diferentes puntos de vista y sus capacidades técnicas», asegura Andrea Fontán.

Además de su posición y capacidad tecnológica, Aimen atrae al talento foráneo con la calidad de vida, el clima, la gastronomía, o los costes: «Siempre tratamos de enaltecer las maravillas que tenemos en Porriño, Vigo y Galicia para que venir les resulte atractivo».

El centro incluso ha diseñado un programa interno para acompañarlos en sus primeras semana y que incluye asesoramiento en trámites y papeleo, búsqueda de alojamiento y colegio para quienes tienen hijos, clases de español y la ayuda de un responsable que guía su integración profesional.

Una adaptación a la que también contribuyen las actividades que se organizan en Aimen a lo largo de todo el año para fomentar un buen ambiente. «Este año hicimos una masterchef de conservas y una gincana en Cíes y cada año fomentamos la participación en la carrera de empresas de Porriño. Tratamos de llevar a cabo iniciativas para que se creen lazos fuera del entorno laboral», detalla la responsable de RR HH.

Desde Aimen destacan que, junto a la excelencia tecnológica –en ámbitos que van desde el láser y la fabricación avanzada hasta la IA, la robótica, los gemelos digitales o los nuevos materiales–, la diversidad cultural se ha convertido en otro de sus «pilares de identidad».

Proyecto para captar talento

Y para sostenerlos de cara al futuro han puesto en marcha el proyecto Captain, un plan para la captación de talento internacional financiado por la Agencia Estatal de Investigación. Una iniciativa que permite al centro «identificar qué factores lo hacen atractivo, qué obstáculos encuentran los profesionales extranjeros y cómo reforzar su visibilidad internacional».

También les ayudará a «desarrollar herramientas de acogida más sólidas y un entorno aún más diverso, accesible e innovador».

Prasad Pravin Shimpi / Alba Villar

«El I+D en Aimen está a la altura de las tendencias globales» Prasad Pravin Shimpi — India

Doctor en Ingeniería Textil por la universidad lituana de Kaunas, buscaba oportunidades en el campo de los materiales compuestos y solicitó un puesto en Aimen. Y hoy trabaja en su diseño y desarrollo dentro del equipo de Fabricación Aditiva: «Me centro en la inserción avanzada de fibras robóticas. Soy responsable de la planificación de la producción, la redacción de artículos de investigación y la presentación de los resultados en congresos».

«Creo que en Aimen la investigación es bastante avanzada y está a la altura de las tendencias tecnológicas globales. Además hay muchas industrias y universidades involucradas en el I+D tecnológico más reciente. Es muy posible desarrollar una carrera tecnológica de alto nivel en Vigo y Galicia», destaca.

De origen indio, comparte su día a día con compañeros de cuatro nacionalidades, por lo que «la comunicación fluida es fundamental» para adaptarse. Tras su paso por otros países, asegura que «los vigueses y los gallegos son más receptivos a la presencia internacional». El idioma supone alguna dificultad, pero lo que más disfruta «es la constante afluencia de festividades y eventos culturales en pueblos pequeños como Porriño»

Sondos Jaziri / Alba Villar

«Desarrollo soluciones de IA para problemas industriales» Sondos Jaziri — Túnez

Ingeniera informática por la Universidad de Cartago, Sondos trabajó durante dos años en varias empresas de su país antes de decantarse por la investigación. Hizo un máster en Sistemas Inteligentes Complejos en la Politécnica de Túnez y después se trasladó, durante un año, a la Universidad de Deusto. Hasta que su solicitud para trabajar en Aimen fructificó en 2024. «Mi tarea principal es desarrollar soluciones de inteligencia artificial para resolver, automatizar o simplificar problemas industriales. La IA implementada depende de los datos experimentales asociados a cada proyecto. Y la solución está relacionada con modelos de aprendizaje profundo o reforzado que podrían aprender más de los datos y generar mejores resultados», detalla.

Asegura que los investigadores como ella que trabajan en proyectos internacionales desde O Porriño pueden desarrollar una carrera internacional de alto nivel. «Además las tecnologías utilizadas y las conferencias contribuyen a impulsar las carreras profesionales», comenta.

«Lo mejor de Vigo es que no es una ciudad grande, abarrotada ni contaminada. Pero ofrece los servicios necesarios. Y hay playas y montañas para disfrutar de la naturaleza», dice.

Alejandro Grajeda / Alba Villar

«No es fácil encontrar estas oportunidades y me sentí acogido desde el primer día» Alejandro Grajeda — El Salvador

El centro Aimen contactó con él mientras estaba realizando el trabajo final de un máster de doble titulación cursado en Francia y Portugal. «Le interesaba la investigación que estaba haciendo, la oferta me pareció buena y desde 2023 estoy acá. No es fácil encontrar estas oportunidades y me sentí acogido desde el primer día», destaca Alejandro, ingeniero mecatrónico en el área de Robotics.

«Trabajo principalmente en temas de percepción, en el campo de la visión artificial. Me centro en el procesamiento de imágenes con cámaras y diferentes hardware para capturar datos de una escena. Y esto lo aplico a diferentes temas. Uno de ellos es la reconstrucción o estimación de la pose de humanos, que utilizamos para poder hacer interacciones con el robot de diferentes formas. Ya sea para transmitirle comandos, establecer zonas de seguridad o evitar accidentes», explica sobre su día a día.

No conocía Galicia y lo que se encontró fue «una sorpresa grata». «Me gusta bastante que sea muy verde. Se alinea con mis valores y lo que iba buscaba. Estoy muy contento aquí», asegura Alejandro, aunque también admite que su primer invierno se le hizo duro por la lluvia. Una barrera que no se ha encontrado en cuanto al idioma: «Me ayudó hablar español. Desde el primer día tuve la facilidad de hacerme comprender bien, aunque siempre con algunas confusiones porque el idioma no es exactamente el mismo Pero eso forma parte de aprender y crecer y creo que también ayuda a ser grupo».