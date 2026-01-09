Una sexagenaria, a juicio acusada de apropiarse de 100.000 euros de la caja fuerte de su empresa en Nigrán

Una mujer de 63 años afronta 3 años de cárcel acusada de un delito de apropiación indebida por supuestamente sustraer a lo largo de los años cantidades que sumaron 100.000 euros de la caja fuerte de la empresa, Hormigones Valle Miñor S.A., en la que llevaba más de tres décadas trabajando.

El juicio se celebrará la próxima semana en la Audiencia de Vigo. La acusada era administrativa y se encargaba de la gestión de los ingresos en la caja fuerte, cuya llave tenía ella, conociendo también la clave y combinación de la misma.

«En diversas ocasiones, a lo largo de varios años, hasta el día 13 de octubre de 2023, aprovechando que tenía el acceso descrito a la caja de la citada empresa, y guiada por un ánimo de enriquecimiento ilícito, se fue apoderando de diversas cantidades de efectivo, que le habían entregado para ser depositadas en la caja fuerte, por importe total de 100.000 euros, que no devolvió», sostiene la Fiscalía, que solicita también para ella pena de multa y que indemnice a la empresa en la cantidad de la que supuestamente se apropió y en el resto de los perjuicios producidos.